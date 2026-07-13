Inyección de 6 millones para instalar placas solares en 11 colegios

Los colegios de la Región de Murcia reciben una dotación económica que supera los 6 millones de euros destinada a cambiar cubiertas e instalar placas solares, actuaciones que el Gobierno regional desarrollará durante este verano en 11 centros educativos con el objetivo de mejorar el confort térmico en las aulas.

Los trabajos, previstos en el plan de eficiencia energética y reconversión bioclimática, incluyen un total de 166 actuaciones en centros, tanto colegios como institutos, con un presupuesto que supera los 48 millones de euros y del que ya se ha ejecutado más del 50 por ciento.

En el marco de estas actuaciones, la Consejería de Educación y Formación Profesional ha licitado las obras en un total de 16 centros educativos, con una inversión conjunta de más de 8,5 millones de euros, de las que ya están contratadas las obras en 11 centros educativos con un plazo de ejecución de 2 meses, mientras que los 5 centros restantes se encuentran aún en fase de contratación.

De hecho, en el IES Beniaján ya han iniciado los trabajos para instalar placas solares, cuyo inicio ha estado supervisado por el consejero, Víctor Marín, y la concejala de Educación, Belén López.

Estas obras permitirán reducir hasta ocho grados la temperatura en el interior de los centros educativos, mejorar el aislamiento, ahorrar un 30 por ciento en la factura eléctrica e incrementar el confort para alumnos y docentes, según resaltaron desde el Gobierno regional.

Los 11 centros en los que se realizarán obras este verano son los colegios Vicente Medina (Cartagena), San Miguel (Molina de Segura), Jacinto Benavente (Alcantarilla), El Salvador (Caravaca de la Cruz), Virgen de la Candelaria (Caravaca de la Cruz), IES San Juan de la Cruz (Caravaca de la Cruz), colegio Nuestra Señora de Loreto (San Javier), colegio El Garbanzal (La Unión), colegio San Roque (Ceutí), colegio Gerónimo Belda (Cieza) y las dos sedes del colegio rural agrupado Río Argos (Cehegín), en Canara y en Valentín.

Por otro lado, los 5 centros que se encuentran en licitación son los colegios Escultor González Moreno (Murcia), San Francisco Javier (Cartagena), Casa del Niño (Lorca), La Torrecilla (Lorca) y El Romeral (Molina de Segura).

Marín destacó que el Gobierno regional "trabaja desde hace años en distintas acciones con el fin de mitigar el efecto del calor en los centros educativos, y mejorar el confort térmico, lo que requiere de actuaciones complejas adaptadas a las necesidades de cada centro, que van desde mejorar la eficiencia energética, mejorar la potencia eléctrica e instalar sistemas de climatización acordes con la normativa actual".

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En este sentido, cabe recordar que la Comunidad ha invertido en los últimos seis años cerca de 80 millones de euros en actuaciones integrales en un centenar de centros como mejora de cubiertas, retirada de fibrocemento, renovación de carpinterías exteriores, instalación de placas solares o sistemas de climatización.