Un informe interno de los bomberos destapa graves carencias en el Consorcio de la Región de Murcia

Un informe interno suscrito por seis de los diez mandos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia dibuja un escenario de grave deterioro del servicio. El documento advierte de una sucesión de carencias materiales, organizativas y de personal que, según sus autores, están lastrando la capacidad de respuesta ante las emergencias y elevando los riesgos para los bomberos y la población.

El escrito, al que ha tenido acceso La Opinión de Murcia, adopta la forma de un requerimiento formal dirigido al gerente del Consorcio para reclamar actuaciones urgentes en materia de prevención de riesgos laborales, medios operativos y organización. Los firmantes sostienen que los problemas no responden a incidencias aisladas, sino a una situación enquistada desde hace tiempo.

A juicio de los mandos, los cambios esperados tras la llegada del nuevo responsable no se han traducido en mejoras sustanciales. En ese sentido, el informe afirma que existe "ausencia de un proyecto directivo coherente, así como la inexistencia de actuaciones organizativas y operativas de calado que permitan garantizar la seguridad del personal interviniente".

Las deficiencias afectan prácticamente a todas las áreas del servicio. Los responsables denuncian una plantilla insuficiente para afrontar determinadas intervenciones con garantías, un parque móvil envejecido sin una planificación conocida para su renovación y la falta de equipamiento imprescindible para operaciones de rescate.

Entre ese material figuran equipos de oxicorte, cojines neumáticos para mover grandes cargas o recursos adecuados para hacer frente a inundaciones, como embarcaciones ligeras, vehículos específicos y sistemas de achique. Según el informe, las funciones asignadas al Consorcio en el Plan Especial de Protección Civil frente a Inundaciones "resultan en la práctica inasumibles con los medios actuales".

Los firmantes también alertan de la inexistencia de un puesto de mando para coordinar intervenciones de cierta complejidad y de la ausencia de herramientas que permitan conocer en tiempo real la ubicación de los efectivos, controlar los tiempos de trabajo o supervisar el consumo de aire de los equipos de respiración. A ello añaden problemas de cobertura en los sistemas de comunicaciones, con zonas donde el contacto con los equipos puede llegar a perderse durante una emergencia.

El informe interno firmado por seis de los diez mandos del Consorcio que alerta del deterioro del servicio. / L.O.

Las limitaciones alcanzan igualmente a los rescates en altura, la respuesta frente a accidentes con mercancías peligrosas y la formación especializada de los mandos. El documento sostiene que el personal lleva años sin recibir preparación específica en ámbitos como la gestión operativa, estructuras colapsadas, riesgo sísmico o la intervención en vehículos con nuevas tecnologías.

Otro de los apartados pone el acento en la protección de la salud de los bomberos. Los responsables denuncian la falta de procedimientos para descontaminar los equipos tras los incendios y recuerdan que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer sitúa esta profesión en el Grupo 1 de riesgo carcinógeno. "No existen protocolos de descontaminación post-incendio de los EPI", advierte el escrito.

El informe también describe una dependencia creciente de recursos ajenos al propio Consorcio para atender determinadas emergencias. Aunque reconoce la importancia del apoyo de la Unidad Militar de Emergencias y de una empresa público-privada dedicada a la conservación de espacios naturales (los bomberos forestales, actualmente en proceso de negociación para mejorar sus condiciones laborales y aumentar la plantilla), subraya que esos organismos "en ningún caso vienen a sustituir a los servicios intervinientes". Para los mandos, esa situación revela una insuficiencia estructural de medios y añade dificultades en la coordinación de grandes dispositivos.

Posibles responsabilidades penales y medidas cautelares en 48 horas

Los autores aseguran haber trasladado estas incidencias en numerosas ocasiones sin obtener una respuesta formal. Además, advierten de que mantener esa situación podría derivar en responsabilidades administrativas, patrimoniales e incluso penales si llegara a producirse un accidente grave durante una intervención.

Entre las peticiones dirigidas a la Gerencia figura la elaboración, en un plazo máximo de diez días hábiles, de un calendario detallado para reponer los recursos necesarios, la adopción de medidas cautelares en 48 horas que permitan trabajar con unas condiciones mínimas de seguridad y la puesta en marcha de un plan prioritario de formación para los mandos. Asimismo, solicitan que se delimiten expresamente sus responsabilidades mientras persistan las deficiencias denunciadas.

Piden la comparecencia del consejero Marcos Ortuño

La difusión del informe desencadenó la reacción inmediata del PSOE, que elevó el tono de las críticas al Gobierno regional y anunció iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones sobre la situación del Consorcio.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia y secretario general del PSRM, Francisco Lucas, aseguró que el documento confirma las advertencias que vienen trasladando los propios mandos del servicio. "Los sargentos han sido muy claros: no pueden garantizar la seguridad. Una vez más, afrontamos los meses de mayor riesgo sin medios. López Miras no puede seguir actuando como si nada fuera con él. Su falta de gestión está poniendo en peligro a la ciudadanía", afirmó.

En la misma línea se pronunció el diputado regional socialista Fernando Moreno, quien calificó de "crítica" la situación descrita en el informe y responsabilizó directamente al Ejecutivo autonómico. A su juicio, el documento refleja que los bomberos trabajan con una acusada falta de personal, medios básicos insuficientes y vehículos obsoletos o fuera de servicio, una realidad que, según sostuvo, se produce en plena campaña de mayor riesgo de incendios.

Moreno denunció que la dependencia de recursos externos, como la Unidad Militar de Emergencias, pone de manifiesto las carencias estructurales del Consorcio y acusó al Gobierno de Fernando López Miras de no haber reforzado el servicio pese a las reiteradas advertencias de sus responsables.

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Ante la gravedad de los hechos, el parlamentario anunció que el Grupo Socialista solicitará la comparecencia del consejero de Emergencias, Marcos Ortuño, y ha pedido a la Diputación Permanente de la Asamblea Regional la convocatoria de un pleno de control al Gobierno autonómico para que explique la situación del Consorcio y las medidas que prevé adoptar. Asimismo, reclamó al Ejecutivo regional que actúe "de inmediato" para dotar al servicio de los recursos humanos y materiales necesarios, al considerar que "está en juego la vida de la ciudadanía de la Región de Murcia".