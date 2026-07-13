Homenajes a Miguel Ángel Blanco en la Región por el 29 aniversario de su asesinato

Los municipios de Alcantarilla y Lorca han rendido homenaje este lunes a Miguel Ángel Blanco con motivo del 29 aniversario de su secuestro y asesinato por la banda terrorista ETA. Los actos también han servido para recordar a todas las víctimas del terrorismo y reivindicar la defensa de la libertad, la convivencia y los valores democráticos.

En Alcantarilla, el homenaje se ha celebrado en la plaza que lleva el nombre del concejal de Ermua, junto al monolito instalado en su memoria. La alcaldesa, Paqui Terol, ha recordado que su asesinato, cometido el 13 de julio de 1997 tras permanecer dos días secuestrado, dio origen al denominado Espíritu de Ermua, «un grito unánime que nos unió frente al odio y que marcó un antes y un después en nuestra historia».

Al acto han asistido representantes de la sociedad civil, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Base Aérea de Alcantarilla, del Regimiento Zaragoza V de Paracaidistas, de la Asociación de Veteranos Paracaidistas del Ejército del Aire y del Equipo de Atletismo de Víctimas del Terrorismo de la Guardia Civil. Durante la ceremonia, Reme Miñano, víctima del terrorismo en Alcantarilla, y Antonio Frutos han depositado una corona de laurel a los pies del monolito.

Homenaje de Alcantarilla a Miguel Ángel Blanco en la plaza que lleva su nombre por el 29 aniversario de su asesinato / A.A.

Lorca también se ha sumado a los actos conmemorativos con un homenaje institucional celebrado en el Palacete del Huerto Ruano y presidido por el alcalde, Fulgencio Gil. Numerosos ciudadanos, representantes de colectivos sociales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y representantes de distintas formaciones políticas han participado en el encuentro.

Durante la lectura del manifiesto institucional, Gil ha señalado que recordar a Miguel Ángel Blanco supone renovar el compromiso con los principios democráticos que millones de españoles defendieron frente al terrorismo. El alcalde ha destacado que aquellos días de julio de 1997 marcaron a toda una generación y provocaron una respuesta cívica multitudinaria contra la violencia y el miedo.

El regidor lorquino ha subrayado también la necesidad de mantener viva la memoria de las víctimas y transmitir a los jóvenes la historia reciente de España. «Ninguna causa puede justificar jamás el sufrimiento, el miedo o la pérdida de vidas humanas», ha afirmado, antes de recordar la contribución de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Justicia y los ciudadanos que resistieron las amenazas de ETA.

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Los dos homenajes han puesto de relieve la vigencia del legado de Miguel Ángel Blanco y el compromiso de los municipios de la Región con la memoria de las víctimas. «Honrar su memoria es defender la libertad, la convivencia y los valores democráticos que nos unen como sociedad», ha concluido el alcalde de Lorca.