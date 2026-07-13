El Gobierno regional replica al informe de los bomberos: "Se está reforzando el servicio"

Las acusaciones de los mandos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia encontraron estelunes la réplica del Gobierno autonómico. La Comunidad rechaza el diagnóstico recogido en el informe interno firmado por seis jefes de parque y sostiene que el servicio atraviesa un proceso de refuerzo tanto de personal como de medios materiales e inversión.

Fuentes de la Administración regional cuestionan además el momento en el que ha trascendido el documento y consideran que su difusión proyecta una imagen distorsionada del funcionamiento del operativo. En ese sentido, muestran su sorpresa porque haya salido a la luz "un escrito, presentado hace un mes, creando una alarma injustificada sobre el funcionamiento del servicio de bomberos precisamente cuando el país está aún compungido por la tragedia de Almería".

La Comunidad defiende que la capacidad de respuesta del Consorcio queda acreditada en cada emergencia atendida y reivindica la trayectoria de los profesionales que integran el servicio. "De la profesionalidad y eficacia de los servicios de emergencias hablan los hechos y el trabajo realizado en cada caso en el que tienen que intervenir", señalan las mismas fuentes.

Frente a las críticas sobre la distribución de recursos, el Ejecutivo regional recuerda que el funcionamiento del Consorcio se basa en una red de 15 parques que actúan de forma coordinada y con apoyo mutuo permanente. Según explica, ese modelo permite que los medios disponibles se movilicen de la forma "más equilibrada y óptima" en función de las necesidades de cada intervención.

La respuesta oficial también rebate las referencias del informe a la participación de la Unidad Militar de Emergencias. La Comunidad sostiene que la presencia de la UME constituye un mecanismo extraordinario previsto para reforzar la respuesta cuando la magnitud de un incendio así lo requiere y rechaza que esa colaboración pueda interpretarse como un síntoma de debilidad del Consorcio. "Los ciudadanos y los territorios necesitan que se les proteja y para reforzar esta respuesta se creó en las Fuerzas Armadas la UME", argumentan.

En relación con los incendios forestales, las mismas fuentes recuerdan que el dispositivo especializado asume la dirección técnica de las primeras actuaciones y que el papel del CEIS adquiere especial relevancia cuando las llamas amenazan zonas habitadas o núcleos de población.

La Comunidad sostiene además que durante los últimos años se ha realizado un esfuerzo presupuestario continuado para reforzar el servicio. Según los datos facilitados, el presupuesto del Consorcio ha pasado de 28,2 millones de euros en 2019 a 41 millones en 2026, mientras que el gasto en personal ha aumentado de 23,5 a 33,5 millones. A juicio del Ejecutivo, ambos indicadores reflejan "la apuesta del Gobierno regional por un incremento de la plantilla y la mejora de las condiciones laborales del personal del CEIS".

181 incorporaciones

Ese refuerzo, añaden las fuentes consultadas, también se traduce en la convocatoria de empleo público. Entre 2024 y 2026 se han ofertado 121 plazas de bombero y la previsión para 2027 y 2028 contempla crear otras 30 plazas anuales, además de cubrir las vacantes existentes, con lo que el total superará las 181 incorporaciones.

La Comunidad también pone el acento en las mejoras laborales impulsadas en los últimos años, entre ellas la implantación de la jornada de 35 horas, la reducción progresiva de las guardias, la propuesta para incrementar el pago de las horas extraordinarias y la creación de una bolsa de interinos, rechazada por los sindicatos. Además, asegura que trabaja en la puesta en marcha de grupos especializados para intervenir en riesgos químicos o inundaciones.

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En materia de inversiones, las fuentes autonómicas destacan la tramitación de unos 300 contratos desde 2024, la incorporación de 42 vehículos durante los últimos seis años, nuevas licitaciones para renovar la flota y actuaciones en parques de bomberos. También confían en que la aprobación definitiva de los nuevos estatutos del CEIS agilice la contratación de medios y equipamientos, con el objetivo de "reforzar la plantilla y mejorar la prestación del servicio".