La Comunidad vuelve a premiar la mejor defensa del consumidor

La Región de Murcia busca un año más a los profesionales, empresas, instituciones, asociaciones o medios de comunicación que han destacado por encima del resto en la defensa y protección de los derechos de los consumidores.

La Consejería de Empresa abre la convocatoria de los V Premios de Consumo, una iniciativa que reconoce el compromiso, la innovación y las buenas prácticas de quienes contribuyen a promover y fortalecer la protección de los derechos de los consumidores y a fomentar un consumo más responsable en la Región.

Las candidaturas podrán presentarse desde el lunes 13 de julio hasta el próximo 31 de julio a través de la Sede Electrónica de la Comunidad. Asimismo, tambien confirman que la entrega de los reconocimientos tendrá lugar en una gala institucional prevista para el próximo mes de octubre, en la que se reunirán los principales agentes vinculados al consumo regional.

El director general de Consumo, Alberto Sánchez, destacó que estos galardones, que alcanzan ya su quinta edición, "se han convertido en un referente para visibilizar el trabajo que hacen cada día administraciones públicas, asociaciones, empresas, profesionales y medios de comunicación para poner en valor los derechos de los consumidores".

Los premios reconocen aquellos proyectos o iniciativas desarrolladas durante el pasado año y que generan confianza e impulsan la transparencia y la educación en materia de consumo.

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"Desde el Gobierno regional trabajamos cada día para proteger y defender los derechos de los consumidores, y con estos premios queremos también mostrar nuestro compromiso y reconocimiento a aquellas iniciativas que ayudan a construir una ciudadanía más y mejor informada y con mayor capacidad para ejercer sus derechos", subrayó el titular de Consumo.