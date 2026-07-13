Cerca de quince millones para crear la residencia de mayores del IMAS

La nueva residencia de mayores del IMAS construida en el municipio de San Pedro del Pinatar contará con cerca de 15 millones de presupuesto, además de estar considerada como una infraetsructura de especial interés municipal. Esta catalogación supone que se le podrá aplicar una bonificación del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Durante la sesión plenaria también se aprobó la adjudicación del contrato de asistencia técnica especializada que permitirá gestionar, ejecutar, supervisar y justificar el Plan de Actuación Integrado (PAI), financiado con fondos FEDER, un paso imprescindible para el desarrollo del mayor proyecto financiado con fondos europeos de la historia de San Pedro del Pinatar.

El Consistorio explica que el PAI movilizará cerca de 15 millones de euros para ejecutar actuaciones de regeneración urbana, sostenibilidad, movilidad, digitalización y mejora de los servicios públicos, consolidando una transformación sin precedentes del municipio durante los próximos años. La asistencia técnica garantizará el correcto desarrollo del programa y el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Unión Europea durante todo el periodo de ejecución, seguimiento y justificación de los fondos.

Entre las actuaciones previstas destaca el Ayuntamiento la construcción de un nuevo pabellón deportivo de primer nivel, que supondrá un salto cualitativo para los clubes y deportistas del municipio; la recuperación integral del Casino Cultural como un espacio social, cultural y ciudadano de referencia en pleno corazón de San Pedro del Pinatar; y la financiación europea que ha permitido recuperar la inversión municipal realizada en el Teatro Geli Albaladejo.

El Plan contempla también la transformación urbana mediante la conversión del casco urbano de Lo Pagán y del entorno del Ayuntamiento, eliminando barreras arquitectónicas y mejorando la accesibilidad para todos los ciudadanos.

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Además, en materia de sostenibilidad, incluye el desarrollo de nuevos carriles bici, la creación de un parque bioclimático que incrementará el confort urbano, actuaciones de climatización y mejora energética en centros educativos, la instalación de placas solares en edificios municipales y la incorporación de vehículos eléctricos a los servicios públicos.