Catorce mil murcianos sin vacaciones por la falta de espacios adaptados

¿Imagina no disfrutar de sus vacaciones por no poder subir las escaleras de un hotel o porque la playa en la que ha decidido pasar el verano no cuenta con un baño accesible que se adapte a sus necesidades? Pues más de 14.000 murcianos sufren esta realidad.

Así lo detalla el informe ‘Viajar con movilidad reducida’ de la Fundación Mutua de Propietarios, que señala que el 76% de los murcianos considera ‘insuficiente’ la oferta de turismo accesible. A esta impresión se suman las más de 88.400 personas con movilidad reducida que residen en la Comunidad Autónoma.

El informe, incluido en el primer Barómetro de la Accesibilidad de la Fundación Mutua de Propietarios, concluye que el 85% de los usuarios con dificultades de autonomía perciben frecuentemente barreras arquitectónicas en sus destinos turísticos. Asimismo, el 65% cree que la sociedad no es consciente de los obstáculos físicos a los que se enfrentan en sus periodos de descanso.

De igual manera, el estudio pone de manifiesto el impacto de estas carencias a la hora de viajar, ya que solo el 18% de las personas con movilidad reducida son capaces de afirmar con seguridad que lo harán a lo largo del verano, mientras que un 16% opta por renunciar.

"Necesitamos aparcamientos adaptados y chiringuitos sin escalones" Joaquín Díaz

Cámpines y bungalós, los peor valorados

"Cuando viajo, tengo que llamar al hotel para asegurarme de que está adaptado. Puedo quedarme en la calle si no lo compruebo", asegura una mujer con artrosis a esta Redacción. "En muchos lugares hay escalones o bordillos pequeños, de 5 o 10 centímetros, que para una silla de ruedas pueden suponer un gran problema", afirma.

Quienes padecen esta realidad aseguran que el transporte es una de las asignaturas pendientes de la Administración Pública, especialmente en lo que al escaso número de asientos adaptados se refiere:

"Lo que más se nota es el transporte. En los autobuses, aviones, trenes… Hay muy pocos asientos adaptados. Como no tenga un coche propio, pida un taxi o me vaya en el vehículo de algún amigo, me quedo sin ir a la playa", subraya Emilio Cano, miembro de la Comisión de Accesibilidad de Famdif, la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, quien utiliza la silla de ruedas como consecuencia de una poliomielitis.

"Me da la sensación de que el concepto de la discapacidad está anclado en mis años mozos, cuando no era habitual ver a personas en silla de ruedas por la calle", comenta a La Opinión.

En cuanto a los destinos más valorados, el informe incluye a hoteles y hostales como las mejores opciones, con un 3,6 sobre 4. Le siguen los apartamentos turísticos, con una puntuación de 2,4 sobre 4. Por debajo se encuentran las casas rurales y albergues, con un escaso 2,1. La peor nota se la llevan los cámpines y bungalós, con un 2 sobre 4.

"Cuando viajo, llamo al hotel para confirmar que es accesible; puedo quedarme en la calle si no lo hago" Joaquín Díaz

Estos datos reflejan un común denominador: los entornos urbanos se posicionan como los espacios más accesibles, con una nota media de 4 sobre 5, mientras que los destinos de naturaleza presentan mayores obstáculos para aquellos veraneantes con dificultades de autonomía, con un 1,9.

Las playas son otro de los problemas más habituales. Así lo recalca Carmen Gil, presidenta de Famdif: "Hay playas de la Región con 4 cositas puestas para que se note que están adaptadas pero que a la hora de la verdad no son viables", enfatiza. "Necesitamos aparcamientos adaptados y chiringuitos sin escalones, para poder bañarnos como los demás. Se trata de recordarle a la sociedad que hay que ponerse en los pies de otros y hacerles entender que hay personas con necesidades diferentes", defiende.

Las actividades culturales son una cuestión pendiente más. Como relata a esta redacción Virginia Fernández, con artrosis inmunológica, para el último concierto al que fue, tuvo que comprar las entradas en el palco porque "los asientos para personas con discapacidad quedaban detrás de las columnas". También argumenta que en otros festivales no ha podido ver el escenario cuando las personas delante de ella se levantaban para bailar."Tengo siempre mejor experiencia en el extranjero que aquí", comenta a propósito de la ausencia de espacios de ocio adaptados en el territorio nacional. Lo que más echa en falta es la adaptabilidad en los museos españoles: "No hay sillas de ruedas ni andadores. No es lo mismo andar 5 o 10 minutos que andarte 5 kilómetros de museo. Y estar de pie, parados, es una de las cosas que peor llevamos casi todos", mantiene.

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El informe deduce que los murcianos conceden a la accesibilidad durante sus viajes una puntuación de 6,1 sobre 10. Un aprobado que apenas disimula el malestar generalizado: el 25 % de las personas la puntúa con un 5 o menos. Una nota que, para muchos, supone la diferencia entre irse de vacaciones y quedarse en casa este verano.