El barrio de San Pedro de Lorca amplía su accesibilidad y aparcamiento

El Ayuntamiento de Lorca avanza en la ejecución de obras en el barrio de San Pedro, que verá incrementada la accesibilidad en sus calles y la ampliación de su espacio para estacionar vehículos. El proyecto también incluye la remodelación integral de un solar municipal situado entre las calles Palas de Arriba y Luna. La actuación cuenta con un presupuesto de 3.500 euros y permitirá transformar este espacio de aproximadamente 250 metros cuadrados.

Las obras están siendo ejecutados por el alumnado del Programa Mixto de Empleo y Formación Minerva, concretamente por los ocho alumnos que cursan el certificado de profesionalidad ‘Operaciones Auxiliares de Acabados Rígidos y Urbanización’, quienes realizan estas labores acompañados y supervisados en todo momento por un monitor y un adjunto al monitor.

Tras remodelar el solar, se habilitará una zona destinada al estacionamiento con tres nuevas plazas de aparcamiento, dando respuesta a la demanda existente en esta parte del barrio.

Asimismo, en materia de sostenibilidad, la actuación incluye la reconstrucción de la escalera de acceso a dos viviendas colindantes en la que posteriormente se instalará una barandilla de seguridad que facilitará el tránsito de sus residentes y aumentará la seguridad del conjunto.

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La edil de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Lorca, Rosa Mª Medina, destacó que "de esta forma conseguimos recuperar un espacio municipal, mejorar la accesibilidad, generar nuevas plazas de aparcamiento y seguir ofreciendo oportunidades de inserción laboral a jóvenes lorquinos".