Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de calor MurciaConsuelo Oñate Museo MurciaAccesibilidadBanderas rojas MurciaRajoy franceses
instagramlinkedin

Lorca

El barrio de San Pedro de Lorca amplía su accesibilidad y aparcamiento

El proyecto ejecutado por los alumnos del Programa Mixto de Empleo y la Formación Minerva incluye la remodelción de un solar

Los alumnos del programa municipal de empleo ejecutan la obra.

Los alumnos del programa municipal de empleo ejecutan la obra. / Ayto. de Lorca

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Santiago Ramón Torres

Santiago Ramón Torres

El Ayuntamiento de Lorca avanza en la ejecución de obras en el barrio de San Pedro, que verá incrementada la accesibilidad en sus calles y la ampliación de su espacio para estacionar vehículos. El proyecto también incluye la remodelación integral de un solar municipal situado entre las calles Palas de Arriba y Luna. La actuación cuenta con un presupuesto de 3.500 euros y permitirá transformar este espacio de aproximadamente 250 metros cuadrados.

Las obras están siendo ejecutados por el alumnado del Programa Mixto de Empleo y Formación Minerva, concretamente por los ocho alumnos que cursan el certificado de profesionalidad ‘Operaciones Auxiliares de Acabados Rígidos y Urbanización’, quienes realizan estas labores acompañados y supervisados en todo momento por un monitor y un adjunto al monitor.

Tras remodelar el solar, se habilitará una zona destinada al estacionamiento con tres nuevas plazas de aparcamiento, dando respuesta a la demanda existente en esta parte del barrio.

Asimismo, en materia de sostenibilidad, la actuación incluye la reconstrucción de la escalera de acceso a dos viviendas colindantes en la que posteriormente se instalará una barandilla de seguridad que facilitará el tránsito de sus residentes y aumentará la seguridad del conjunto.

Noticias relacionadas

La edil de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Lorca, Rosa Mª Medina, destacó que "de esta forma conseguimos recuperar un espacio municipal, mejorar la accesibilidad, generar nuevas plazas de aparcamiento y seguir ofreciendo oportunidades de inserción laboral a jóvenes lorquinos".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El hotel de la Región donde se alojaron los reyes y otras anécdotas de una jornada histórica en la Academia General del Aire de San Javier
  2. El hotel Los Habaneros de Cartagena, obligado por el juzgado a cerrar en pleno verano
  3. En directo | Leonor recibe la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico y se funde en un abrazo con el rey Felipe VI
  4. Alarma al desatarse un incendio cerca de la cárcel de Murcia que moviliza a cuatro camiones de Bomberos
  5. Un conductor borracho arrolla con el coche y mata a un nonagenario que tomaba el fresco en su puerta en Lorca: 'Estaba agresivo y quiso fugarse
  6. El fuego devora la Sierra de las Moreras de Mazarrón: desalojan una decena de viviendas y activan el plan Infomur
  7. El eclipse que España no veía desde hace más de un siglo tendrá en Murcia uno de sus mejores miradores
  8. El laboratorio halla ADN del cirujano detenido por violar a una paciente en Murcia en la faja interna de su víctima

El barrio de San Pedro de Lorca amplía su accesibilidad y aparcamiento

Cerca de quince millones para crear la residencia de mayores del IMAS

Cerca de quince millones para crear la residencia de mayores del IMAS

La población en edad de estudiar caerá un 10% en quince años

La población en edad de estudiar caerá un 10% en quince años

La Comunidad vuelve a premiar la mejor defensa del consumidor

La Comunidad vuelve a premiar la mejor defensa del consumidor

Exempleados de Cajamurcia preparan una nueva oleada de reclamaciones para exigir sus complementos de jubilación

Exempleados de Cajamurcia preparan una nueva oleada de reclamaciones para exigir sus complementos de jubilación

Cuando ‘accesible’ se queda en solo una palabra bonita: "Todos los establecimientos deberían tener las mismas dimensiones"

Cuando ‘accesible’ se queda en solo una palabra bonita: "Todos los establecimientos deberían tener las mismas dimensiones"

Catorce mil murcianos sin vacaciones por la falta de espacios adaptados

Un incendio en un coche en la A-30 provoca atascos

Un incendio en un coche en la A-30 provoca atascos
Tracking Pixel Contents