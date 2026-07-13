Antelo y Virginia Martínez proponen modificar la ley regional del suelo para acabar con las esperas burocráticas y acelerar las viviendas

Los diputados autonómicos del Grupo Mixto en la Asamblea José Ángel Antelo y Virginia Martínez anunciaron este lunes que «impulsarán una modificación legislativa de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (LOTURM)» con el objetivo de agilizar la construcción de nuevas viviendas, reducir la burocracia y facilitar la actividad de constructores y promotores.

La propuesta que llevarán a la Asamblea plantea que, una vez producida la aprobación inicial del Plan General correspondiente, los promotores puedan avanzar en la construcción de viviendas sin tener que esperar durante años a la culminación de procedimientos administrativos «que ralentizan el desarrollo urbanístico y dificultan el acceso» a la vivienda.

«Necesitamos aumentar la oferta de vivienda para nuestros jóvenes y también para aquellos que no son tan jóvenes», señaló Antelo.

El portavoz del Grupo Mixto defendió así la necesidad de eliminar trabas administrativas y generar un marco jurídico que favorezca la inversión, la creación de empleo y el desarrollo económico de la Región.

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Por su parte, Martínez añadió que «no podemos permitir que proyectos capaces de generar nuevas viviendas, inversión y puestos de trabajo permanezcan bloqueados durante años por procedimientos interminables. La Administración debe ser una aliada de quienes quieren invertir, emprender y crear empleo».