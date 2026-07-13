Política
Antelo y Virginia Martínez proponen modificar la ley regional del suelo para acabar con las esperas burocráticas y acelerar las viviendas
Los dos diputados autonómicos del Grupo Mixto quieren reformar la LOTURM para que los promotores puedan comenzar la construcción tras la aprobación inicial del Plan General
La Opinión
Los diputados autonómicos del Grupo Mixto en la Asamblea José Ángel Antelo y Virginia Martínez anunciaron este lunes que «impulsarán una modificación legislativa de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (LOTURM)» con el objetivo de agilizar la construcción de nuevas viviendas, reducir la burocracia y facilitar la actividad de constructores y promotores.
La propuesta que llevarán a la Asamblea plantea que, una vez producida la aprobación inicial del Plan General correspondiente, los promotores puedan avanzar en la construcción de viviendas sin tener que esperar durante años a la culminación de procedimientos administrativos «que ralentizan el desarrollo urbanístico y dificultan el acceso» a la vivienda.
«Necesitamos aumentar la oferta de vivienda para nuestros jóvenes y también para aquellos que no son tan jóvenes», señaló Antelo.
El portavoz del Grupo Mixto defendió así la necesidad de eliminar trabas administrativas y generar un marco jurídico que favorezca la inversión, la creación de empleo y el desarrollo económico de la Región.
Por su parte, Martínez añadió que «no podemos permitir que proyectos capaces de generar nuevas viviendas, inversión y puestos de trabajo permanezcan bloqueados durante años por procedimientos interminables. La Administración debe ser una aliada de quienes quieren invertir, emprender y crear empleo».
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