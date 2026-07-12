Segunda ola de calor en menos de dos semanas: vuelven las temperaturas extremas a la Región

Si parecía que el tiempo nos iba a dar un respiro tras una semana en la que la Región de Murcia se había convertido en un respiro, la alegría va a ser prácticamente efímera. A partir del martes, una nueva ola de calor azotará con nuestro territorio, con temperaturas que pueden llegar a los 43 grados.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado la alerta amarilla por altas temperaturas de cara al martes en toda la Región, excepto en la comarca del Campo de Cartagena. El nuevo episodio comenzará el martes y se alargará hasta el viernes.

Lunes, 13 de julio

Cielos poco nubosos o despejados, salvo nubosidad baja matinal en el norte de la región. Vientos flojos variables, soplando de componente sur moderados durante el día.

Las temperaturas serán altas, aunque inferiores a lo que se aproxima en los días siguientes. En Murcia, Yecla y Caravaca de la Cruz llegarán hasta los 37, y en Lorca a 36. En Cartagena serán más templadas, quedándose en 32.

Las mínimas oscilarán entre los 17 de Caravaca de la Cruz y los 26 de Cartagena.

Martes, 14 de julio

Cielos poco nubosos o despejados, salvo nubosidad baja matinal en el Campo de Cartagena e intervalos de nubes altas y medias a últimas horas del día en la mitad occidental. Vientos flojos variables, soplando de componente sur durante el día.

Se trata del primer día del episodio. Las temperaturas máximas ascenderán, superando la barrera de los 40 grados en Murcia. Los rozarán en Caravaca de la Cruz y Yecla, con 39; y Lorca, con 38. en Cartagena será de 33.

Las mínimas irán desde los 19 del Altiplano y el Noroeste a los 22 de Murcia.

Miércoles, 15 de julio

Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Soplando de componente sur durante el día.

Se espera un ambiente infernal. En Murcia se llegarán a los 43 grados, igualando o superando los registros de la semana pasada. En Caravaca de la Cruz, Yecla y Lorca llegarán hasta los 41. Y en Cartagena, 34.

Las mínimas serán parecidas en toda la Región, entre los 22 y los 25 grados.

De cara al jueves y viernes se esperan nuevamente jornadas con temperaturas altísimas.