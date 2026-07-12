La ortografía deja en evidencia a los opositores a Maestro en Murcia: escribieron en el examen 'vallena', 'optener' o 'xq'

«Hay un problema de base, muchos fallan en cuestiones básicas que son para dejar de corregir directamente los exámenes». Así se expresan miembros que han participado en los tribunales de la oposición de Maestro de la Región de Murcia del pasado mes de junio, quienes en las últimas semanas han corregido las pruebas de los más de 9.000 aspirantes a una plaza docente en la comunidad.

El resultado dice mucho de la prueba realizada, ya que únicamente ha aprobado el 37% de los que se presentaron, registrándose en algunas especialidades las cifras de suspensos más altas de la historia (75,5% en Inglés, 72,2% en Audición y Lenguaje o 64,2% en Primaria).

Opositores y sindicatos denuncian el modelo de examen, «obsoleto y caduco», dicen, algo en lo que también coincide la propia Consejería de Educación y Formación Profesional, que apremia al Ministerio a que mueva ficha ante una realidad aplastante.

Hay muchas ausencias de hache y abreviaturas como ‘xq’ en todo el examen, "como si escribieran por WhatsApp con los amigos"

Sin embargo, hay otra cara de la misma moneda y esa está en el nivel de los exámenes a los que se han enfrentado los tribunales a la hora de corregir. En términos generales, más del 60% de las pruebas tienen bajada de nota por las faltas de ortografía, cuestión que ha pasado factura a gran parte de los aspirantes y que ha dejado en evidencia a muchos otros.

"Hacen daño a la vista"

La Opinión ha podido constatar tras hablar con responsables de tribunal que algunas de las faltas de ortografía que se han encontrado «hacen daño a la vista», con muchos errores de cambiar bes por uves, no poner las haches o ponerlas donde no corresponde.

En los exámenes del pasado 20 de junio de la Región los aspirantes a maestro han llegado a escribir ‘vallena’, ‘optener’, ‘gengibre’, ‘xq’ y ‘tb’, entre otras muchas faltas de ortografía. Pero no se trata exclusivamente de un problema del nivel de los aspirantes de la Región, ya que es una tónica que se está dando también en otras comunidades autónomas en las que las faltas de ortografía han marcado la diferencia entre aprobar o suspender la primera prueba de la oposición.

En Asturias, con una tasa de suspensos del 61%, los miembros de los tribunales afirman haber visto «auténticas burradas» y sostienen que han mostrado «gran generosidad e indulgencia» durante las correcciones al detectar también abundantes errores de puntuación y sintaxis entre los docentes que formarán a las nuevas generaciones. En sus exámenes han encontrado faltas de ortografía como ‘abances’, ‘surga’ o ‘llendo’.

"Hemos visto párrafos enteros sin una coma ni un punto, ausencia total de signos de puntuación, ni tan siquiera el punto final al terminar"

Lo mismo sucede en Castilla-La Mancha, donde se han quedado fuera del proceso el 59% de los opositores al haber suspendido, con un gran peso también de la ortografía.

La presidenta de uno de los tribunales de la Región de Murcia reconoce que tienen la sensación de que «el nivel de los aspirantes es mucho más bajo del esperado».

Tras corregir decenas de exámenes y poner en común con el resto de miembros del tribunal su impresión, los encargados de las correcciones afirman que «hemos visto explicaciones en los ejercicios muy pobres, con una falta de contenido tremenda. Nos ha llamado mucho la atención las faltas de ortografía, así como los errores de léxico y los signos de puntuación».

En los ejercicios corregidos han encontrado muchas ausencias de hache y abreviaturas como ‘xq’ en todo el examen, «como si escribieran por whatsapp con los amigos».

Esta responsable explica que «hay faltas graves, pero en conjunto nos hemos enfrentado a exámenes muy difíciles de corregir porque muchos opositores usan expresiones incorrectas, frases sin sentido, con textos llenos de tachones, sin respetar los márgenes de las páginas a la hora de escribir y una caligrafía ilegible. Cuando precisamente si hay algo en lo que los maestros insistimos en clase con los alumnos es en la importancia de la buena caligrafía».

"Hemos hecho un favor corrigiéndolos"

Ante este tipo de exámenes, los miembros de los tribunales reconocen que «a muchos les hemos hecho un favor corrigiéndolos porque en algunos es que apenas se entendían una o dos palabras de toda la frase». Pero los errores van más allá, ya que incluso «hemos visto párrafos enteros sin una coma ni un punto, ausencia total de signos de puntuación, ni tan siquiera el punto final al terminar, algo en lo que también se insiste mucho con los estudiantes».

Por ello sostienen que «es inconcebible este nivel en unas oposiciones, esto no es un examen de Bachillerato. En otro momento se les habría apartado directamente del proceso».

La presidenta de este tribunal de las pruebas de acceso al cuerpo de Maestros de la Región de Murcia, que prefiere que no se detalle la especialidad, llega a afirmar que «se está perdiendo la base más importante del maestro, el saber escribir, y nosotros somos un reflejo de nuestros alumnos», por lo que hace hincapié en que «este es un nivel que no se puede permitir».

"Un rayo de esperanza"

Pese a ello, hay 3.528 opositores que sí que han aprobado el primer examen y con ello han pasado a la segunda fase de las pruebas, la oral, que se está celebrando estos días. Los aspirantes que han pasado son para los tribunales «un rayo de esperanza», ya que, ahora sí, «estamos viendo a gente que está preparada, que sabe defender una unidad didáctica y que nos gustará tener como compañeros en los colegios».

En definitiva, los docentes que forman parte de los tribunales de esta última oposición y que cuentan con un grado de veteranía, al haber pasado ya por otras convocatorias, dicen que este problema no se ha presentado solo este año, «lo estamos viendo desde hace tiempo» porque llegan muchos aspirantes «que no están preparados».

Los datos que maneja la Consejería de Educación de las anteriores oposiciones al cuerpo de Maestros (Infantil y Primaria) confirman que el porcentaje de suspensos de este año es muy similar al que se ha registrado en otras convocatorias en la Región de Murcia. En la oposición a Maestros de 2019 el porcentaje de suspensos del total de aspirantes presentados se situó en el 66,01%; en la convocatoria del año 2022 fue del 64,93%; y en la de este año está cerca del 63% solo en la primera prueba, a falta de sumar los que no superen la fase oral, que puede hacer subir en dos puntos la cifra actual, según las previsiones.

La oposición de 2024 no es comparable porque fue de estabilización y no tenía carácter eliminatorio, como en estos otros casos. Tampoco se puede comparar con las convocatorias de Secundaria, donde concurren profesionales de distintas titulaciones y no solo de Educación, como es el caso de Infantil y Primaria.

Hasta 3 puntos menos

Las faltas de ortografía pueden llegar a restar un máximo de 3 puntos en el examen de oposición después de que se unificaran los criterios en el año 2021. En este caso, las faltas de confundir be por uve o de haches restan 0,5 puntos la primera vez que se ponen, tres tildes mal puestas también suponen 0,5 puntos menos, así como el uso arbitrario de signos de puntuación.