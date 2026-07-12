Mercedes Pérez, nueva presidenta de Froet: "Tenemos que saber decirle ‘no’ a un cliente cuando las condiciones no sean rentables para el transporte"

Con más de tres décadas de experiencia en el transporte al frente de la empresa Miratrans de El Mirador de San Javier, Mercedes Pérez Sánchez asume el liderazgo de la patronal regional para afrontar retos como la falta de relevo generacional y la mejora de la conciliación laboral para atraer a más jóvenes que quieran ponerse al volante de un camión.

¿Cómo afronta su cargo como nueva presidenta de Froet?

Con ilusión, responsabilidad, compromiso y, sobre todo, con humildad, un valor que mi familia siempre me ha transmitido y que forma parte de nuestro ADN.

Es la primera mujer en la historia que preside la patronal regional del transporte. ¿Qué significa este nombramiento para usted, tanto en el aspecto personal como profesional?

A pesar de trabajar en un sector tradicionalmente masculinizado, nunca me he sentido infravalorada por ser mujer. Siempre me he sentido integrada y no he percibido ningún tipo de rechazo;siempre he sabido desenvolverme como mujer y resolver los problemas con normalidad. En el ámbito profesional, creo que puedo aportar a la Federación la experiencia acumulada durante más de tres décadas dedicadas al transporte frigorífico de productos perecederos. Fui la fundadora de mi empresa y he participado en todas sus áreas: tráfico, recursos humanos y gestión diaria. He creado la empresa, la he hecho crecer y la he vivido desde dentro. Esa experiencia profesional es una de mis principales aportaciones a la Federación.

Siempre me he sentido integrada en el sector y no he percibido rechazo por ser mujer

¿Cómo comenzó su relación con el sector del transporte? ¿Procedía de una familia vinculada a esta actividad?

No, mi familia tiene raíces agrícolas y mi padre era agricultor. Terminé mis estudios universitarios en la Universidad de Murcia, en La Merced, como graduada social (la actual titulación de Relaciones Laborales) con 20 años y empecé mi etapa profesional en la empresa familiar. Como mi padre era agricultor, decidimos comenzar a exportar nuestros propios productos para dar continuidad a la cadena de suministro. Empezamos con dos camiones frigoríficos. Actualmente contamos con más de 100 cabezas tractoras, 136 remolques y una plantilla de 145 trabajadores.

¿Qué radiografía hace del sector ahora mismo? Es uno de los más importantes en la Región y de todo el país...

La Región de Murcia es la capital europea del transporte frigorífico. Contamos con más de 12.000 semirremolques frigoríficos, lo que representa más del 15% del total nacional: uno de cada seis camiones que circulan por España es murciano. Tenemos, por tanto, un peso muy importante en el conjunto del país. Sin embargo, el sector está atravesando varios retos. Uno de los principales es el precio de los combustibles, que se ha incrementado notablemente durante los últimos meses como consecuencia de los conflictos bélicos. El combustible supone aproximadamente el 40% de nuestros costes de explotación, por lo que esta subida ha tensionado mucho la tesorería de las empresas. Desde el inicio de la guerra hasta la aprobación de la bonificación de 20 céntimos por litro estuvimos casi un mes trabajando a pérdidas y sin ningún tipo de ayuda.

La nueva presidenta de la Froet lleva durante 30 años dirigiendo la empresa que ella misma fundó. / Iván J. Urquízar

¿Ha sido suficiente para contener el impacto económico de la guerra en las empresas?

La medida aprobada por el Gobierno central es insuficiente para cubrir el incremento de los costes. Es normal que esta situación genere desmotivación, porque consideramos que no se está valorando adecuadamente el peso y la importancia que tiene el transporte para la economía de todo el país. Tenemos que saber decirle ‘no’ a un cliente cuando las condiciones no sean rentables. Nuestro trabajo debe ser valorado, en primer lugar, por nosotros mismos. Si nosotros no valoramos nuestra actividad, nadie lo hará. Es fundamental aplicar las tarifas que correspondan a los costes reales y obtener unos márgenes que permitan asegurar la rentabilidad.

Ampliar a 9 días el periodo de trabajo ayudaría a que muchos conductores pudiesen volver a casa para descansar

Otro de los grandes problemas del sector es la falta de relevo generacional. Algunas empresas incluso están dejando camiones parados porque no pueden cubrir las rutas. ¿Cómo se puede atraer a los jóvenes?

Es un sector bien remunerado, pero tenemos que hacerlo más atractivo para las nuevas generaciones. Uno de los aspectos fundamentales que debemos mejorar es la conciliación familiar.

¿Cómo se podría lograr esa mejor conciliación?

En el transporte de larga distancia sería muy importante homologar en España la legislación de mercancías con la que se aplica al transporte de viajeros en autobús. Actualmente, un conductor de mercancías tiene que detenerse después de seis días para realizar su descanso semanal. Sería muy beneficioso ampliar ese periodo hasta nueve días, como ocurre en el transporte de viajeros. De esta forma, un conductor que haya viajado a Francia, Inglaterra o Países Bajos podría regresar a su domicilio y realizar allí el descanso semanal, en lugar de tener que pasar 24 horas detenido en un área de servicio. Esto mejoraría considerablemente la conciliación familiar y evitaría que los conductores tuvieran que descansar en áreas que, en muchas ocasiones, no son seguras.

Destaca que 134 compañías asociadas a Froet ya están lideradas por mujeres: "Las barreras se están eliminando"

Llega en un momento en el que el convenio colectivo del transporte público de viajeros ha provocado en los últimos días huelgas y paros de autobuses y del tranvía de Murcia porque no se logra desbloquear... ¿Qué es lo que está pasando para que no se logre alcanzar un acuerdo?

Desde la parte empresarial se está intentando facilitar un acuerdo rápido. Se propone un convenio de dos años, con la actualización del IPC y diversas mejoras para los trabajadores. El acuerdo todavía no se ha podido cerrar debido, principalmente, a las diferencias relacionadas con la organización de los turnos y con el calendario fijo que se quiere imponer, ya que consideramos que, en los términos planteados, resulta inviable. Desde Froet se está trabajando para encontrar una solución y somos optimistas en poder alcanzar cuanto antes un acuerdo que permita firmar un convenio para los próximos dos años.

Pérez posa para La Opinión junto a varios de los camiones que tiene Miratrans. / Iván J. Urquízar

"Las empresas bajo dirección femenina funcionan muy bien"

La primera presidenta en la historia de la patronal regional del transporte, Mercedes Pérez, destaca a La Opinión que, a diferencia de décadas anteriores, cada vez son más las mujeres que lideran empresas de transporte. En la actualidad, de las más de 1.300 empresas asociadas a Froet, 134 están dirigidas por mujeres, lo que representa en torno al 12% del total.

De ellas, 88 corresponden a empresas gestionadas por mujeres y otras 46 a trabajadoras autónomas. Pérez asegura que, en su experiencia profesional, nunca se ha sentido discriminada por ser mujer y considera que el sector está demostrando que el liderazgo femenino aporta valor.

«Hace unas décadas estas cifras habrían sido impensables. Poco a poco, las barreras se están eliminando y está aumentando la presencia femenina. Se está demostrando que las mujeres tenemos un peso muy importante en el sector y que las empresas con dirección femenina están funcionando muy bien», afirma.

Alaba el trabajo de su antecesor, Pedro Díaz, durante las dos décadas que ha estado al frente de la patronal

Respecto a su nuevo papel al frente de la Federación, Pérez elogia la labor desarrollada por su antecesor, Pedro Díaz (Suditrans), tras dos décadas al frente de la organización. Lo define como una persona «incansable» e «involucrada al cien por cien en todos los retos de la Federación», y asegura que su intención es dar continuidad a la línea de trabajo de Díaz y «seguir velando por los derechos de los transportistas de la Región de Murcia y, especialmente, de los asociados de Froet». Ella lo tiene más que claro: «Debemos creer en nosotros mismos y saber defender nuestro trabajo».