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Un incendio en un coche en la A-30 provoca atascos

Los ocupantes del vehículo se encuentran fuera de peligro

Vehículo de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia

Vehículo de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia / CEIS

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La Opinión

La Opinión

Según comunicó el servicio de emergencias 112 de la Región de Murcia, un turismo se ha incendiado a en la A-30 y ha provocado problemas para la circulación de otros vehículos.

El fuego se originó, concretamente, en la bajada del Puerto de la Cadena, a la altura de la antigua casa de peones camioneros. Los ocupantes del vehículo se encuentran fuera de peligro, tal y como señaló el 112 en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

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Por otra parte, han pedido prudencia a los ciudadanos que tengan que transitar por este tramo y que faciliten el paso de los servicios de emergencia para evitar daños materiales o humanos.

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