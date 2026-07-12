Sucesos
Un incendio en un coche en la A-30 provoca atascos
Los ocupantes del vehículo se encuentran fuera de peligro
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Según comunicó el servicio de emergencias 112 de la Región de Murcia, un turismo se ha incendiado a en la A-30 y ha provocado problemas para la circulación de otros vehículos.
El fuego se originó, concretamente, en la bajada del Puerto de la Cadena, a la altura de la antigua casa de peones camioneros. Los ocupantes del vehículo se encuentran fuera de peligro, tal y como señaló el 112 en su cuenta oficial de X (antes Twitter).
Por otra parte, han pedido prudencia a los ciudadanos que tengan que transitar por este tramo y que faciliten el paso de los servicios de emergencia para evitar daños materiales o humanos.
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