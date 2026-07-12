«Siempre debe haber un humano detrás de las decisiones de una IA»

Una empresa con ocho años de vida no es tan antigua. Sin embargo, la percepción cambia cuando se trata de una entidad dedicada al desarrollo de soluciones mediante inteligencia artificial para mejorar la eficiencia en el proceso productivo de sus clientes. Las IA -que ahora aparecen a diario en los titulares de todos los periódicos del mundo, que son el tema central de la primera encíclica del papa León XIV, que han sido clave para la toma de decisiones estratégicas militares como el bombardeo de aquel colegio de niñas en Irán durante los primeros días de la guerra- no surgieron en 2022 cuando Sam Altman lanzó al público general el ya obsoleto modelo de lenguaje ChatGPT-3.5. En realidad, empresas como Biyectiva llevan mucho tiempo implementando estos algoritmos en sectores como el agroindustrial de la Región de Murcia.

¿Cómo ha evolucionado la compañía en estos ocho años?

Estamos viviendo un momento de auge tremendo, hace ocho años la Inteligencia Artificial no era tan popular. Por eso montamos Biyectiva; la IA no estaba tan en boga. Ahora estamos metidos de lleno.

¿Cómo era el trabajo antes de que se pusieran de moda los modelos de lenguaje?

Seguimos haciendo labores parecidas. Las IA ahora se conocen por ChatGPT o similares, pero este mundillo es mucho más extenso; va más allá de los modelos de lenguaje. Normalmente nosotros trabajamos con machine learning porque no tiene la tendencia a la alucinación que sí presentan los otros. Aprenden de los datos de la empresa y nos ayudan a tomar mejores decisiones, a automatizar procesos y, en definitiva, a equivocarnos menos.

¿Por qué no alucina este tipo de IA?

El término ‘alucinación’ es una simplificación de lo que está pasando por debajo de los modelos de IA generativa. El problema es que a esta última, durante la fase de entrenamiento, se la empuja a decidir y a responder siempre. Se le recompensa por responder positivamente y se le ‘da un palo’ por responder negativamente, pero, en cualquier caso, callarse no es una alternativa. Estos algoritmos no se pueden callar, siempre tienen que decir algo, aunque sea un punto. Los modelos de machine learning pueden equivocarse, por supuesto, pero te dan un porcentaje de confianza en la predicción. Por ejemplo, te dicen que hay una anomalía en el bajo de un coche con una confianza de un 40%. La IA generativa, en cambio, te va a dar una respuesta absoluta y si la obligas te acabará dando la razón.

También se entrenan para una labor específica…

Claro, el machine learning tradicional es lo que llaman inteligencia artificial hecha. Es decir, responde un problema pequeño, pero es que las empresas necesitan eso. En el grupo Damm, por ejemplo, querían una IA para determinar si arrancar o no el ciclo de cogeneración de gas; ¿para qué querrían en esa compañía que nuestro algoritmo les dijera el tiempo que va a hacer mañana?

Más allá de las alucinaciones, ¿por qué el machine learning es el más adecuado para su trabajo?

Porque aprenden por sí mismos. Cuando tú usas un modelo de lenguaje, no está aprendiendo contigo. Ya está entrenado. Interactúas y consumes algo ya acabado. Nosotros, en cambio, usamos machine learning y lo entrenamos con el conjunto de datos de la empresa para que tome las mejores decisiones posibles y sean más eficientes. Por otro lado, entrenar un modelo de lenguaje cuesta miles de millones y un modelo de machine learning está al alcance de una empresa mediana española.

¿Qué hace falta para entrenar un modelo de machine learning?

Lo bueno de estos es que no tienen tanta hambre de datos como el GPT que necesita ser preentrenado con millones de datos. El machine learning tradicional puede ser entrenado, por ejemplo, con 500.000 casos. Los billones de datos que necesitan los modelos de lenguaje solo están al alcance de cinco o seis empresas en el mundo.

Hacen sistemas autónomos, ¿debe una IA tomar decisiones sin supervisión que afecten a las personas?

Más allá de mi opinión, en Europa está prohibido. Hay un reglamento que tiene ‘fritos’ a todos los que se dedican a esto porque establece criterios muy claros sobre los entornos en los que sí se puede tomar una decisión autónoma y en cuáles no. En el caso de los bajos de los coches tiene que haber una persona supervisando. Sin embargo, algo como el procesado de pedidos de una empresa no, ya que no es crítico ni afecta a la integridad física de una persona. Estoy totalmente en contra de que una IA tome decisiones sobre una vida porque estos algoritmos presentan sesgos que son muy complicados de gestionar en entornos con muy pocos datos como una guerra. A mi juicio, siempre debería haber un humano para tomar la decisión final y, de hecho, a nivel legal la autoría tiene que asociarse a una persona y no a un algoritmo.

¿Realmente mejoran la eficiencia las IA?

Los algoritmos no van a conseguir que trabajemos menos, cuando las automatizaciones como una lavadora empezaron a entrar en nuestras vidas, no ganamos tiempo libre. Si ahora metemos una IA que automatiza la toma de pedidos, los trabajadores no van a estar tomando cañas. Por esto siempre decimos que, en el 99% de los casos, cuando implantamos una IA que automatiza una tarea los trabajadores no son despedidos, sino recolocados. La inteligencia artificial sí espolea la eficiencia empresarial y es algo que necesitamos en Europa. La idea que tenemos con esto es acabar con las tareas repetitivas, aburridas e intelectualmente pobres para que la gente se dedique a tareas más sociales, creativas e intelectuales. Pero no trabajaremos menos, las revoluciones industriales no hicieron que trabajáramos menos ni que nos sintiéramos más libres, de hecho, crearon más puestos de trabajo.

¿Qué ideas tienen de cara al futuro en el ámbito militar?

Recientemente nos hemos presentado a un proyecto europeo en el que queremos aplicar tecnologías de visión artificial para el análisis de imágenes con drones. Consistiría en detectar anomalías en imágenes captadas por drones: cambio de posiciones enemigas o movimientos logísticos. De cualquier manera, está en un estado muy embrionario y no puedo comentar mucho más.

¿Qué ganan y obtienen de Caetra?

Le aportamos el conocimiento profundo sobre la visión artificial . Considero que el hecho de tener una empresa que dote a la Región de estas capacidades permite que no tengamos que depender de las Palantir de turno. Y a nosotros ellos mos dan la posibilidad de demostrar que en nuestra tierra hay mucho talento y tecnología puntera.

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