Aceleran el desbroce de caminos y pedanías con las brigadas manuales

El Ayuntamiento de Lorca acelera el plan de desbroce municipal con la incorporación de las brigadas manuales, que están permitiendo actuar en zonas de difícil acceso y espacios urbanos y peatonales. Al trabajo humano se suman las labores mecanizadas que se están llevando a cabo con tractores en las márgenes de las cunetas de las carreteras municipales.

Así lo anunció ayer el concejal de Pedanías del Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca, quien explicó que "el objetivo es complementar los trabajos que ya se vienen realizando con maquinaria pesada para llegar a todos aquellos lugares donde este tipo de vehículos no puede intervenir, mejorando la seguridad, la imagen y el mantenimiento de todos nuestros rincones".

Esta labor de desbroce se trata de una actuación que se realiza tras la proliferación de vegetación causada por las lluvias de la primavera. Además, está previsto que estas labores se extiendan a Almendricos, La Campana, La Escucha, Purias, Zarzadilla de Totana y Zarcilla de Ramos, entre otras zonas.

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De hecho, esta semana, una brigada de operarios estuvo ejecutando labores de desbroce manual en la antigua carretera de Águilas, concretamente, en todo el entorno peatonal y el carril bici. Una vez finalicen estos trabajos, el operativo continuará con la limpieza de aceras y calles en las pedanías de Almendricos y La Campana, además de diferentes zonas de La Escucha y Purias. Asimismo, el Ayuntamiento anunció que otro equipo manual tiene previsto actuar en distintos núcleos rurales que requieren este tipo de intervenciones.