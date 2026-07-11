El SMS oferta 56 nuevos contratos de médicos para reforzar la asistencia sanitaria

La falta de médicos en distintas especialidades ha llevado a la Consejería de Salud a agudizar el ingenio e intentar captar a los nuevos profesionales que saldrán al mercado tras su periodo de formación especializada, fecha que tienen marcada en el calendario para actuar con anticipación.

Para ello, el Servicio Murciano de Salud (SMS) prevé ofertar en los próximos días un total de 56 nuevos contratos con los que busca reforzar la asistencia sanitaria en la segunda mitad del año, contratos que se dividen entre varias especialidades como Traumatología, Cirugía General, Medicina Intensiva o Cardiología, entre otras.

Está previsto que el próximo 20 de julio terminan su formación un total de 54 MIR -médicos internos residentes-, lo que lleva al SMS a planificar para la próxima semana los primeros llamamientos con el fin de retenerlos en la sanidad murciana antes de que se marchen a otros territorios.

Salud explica a La Opinión que coincidiendo con el fin de la formación especializada de los residentes, la Dirección General de Recursos Humanos del SMS ha convocado un nuevo procedimiento de urgencia de las bolsas de trabajo para que quienes acaban esta etapa se puedan inscribir y optar así a los nombramientos que se precisan, por lo que se publicará en el portal Murciasalud en los próximos días la oferta de nombramientos de cada una de las categorías.

Contratos que se ofertan

En concreto, se ofrece 1 contrato para Anatomía Patológica; 6 de Cardiología; 1 de Cirugía Cardiovascular, 7 de Cirugía General, 1 de Cirugía Pediátrica; 1 de Cirugía Plástica; 7 de Medicina Intensiva; 11 de Medicina Interna: 1 de Neurocirugía; 3 de Oncología Médica; 13 de Traumatología y 4 de Urología.

Los contratos no tienen todos la misma duración, ya que esta varía en función de si son para cubrir programas, sustituciones o vacantes. Algunos de ellos son hasta el mes de octubre, otros hasta enero y los más cortos solo para el verano.

Esta es la segunda tanda de residentes que el Servicio Murciano de Salud intenta retener en lo que va de año, la de menor número, ya que el pasado mes de mayo finalizaron su periodo de formación sanitaria especializada otro grupo MIR y ante lo que el SMS ofertó 455 nombramientos de diferentes categorías, también con la vista puesta en garantizar la asistencia sanitaria y reforzar los servicios más demandados.

Trece contratos de Traumatología y once de Medicina Interna lideran la oferta

En ese momento se ofertaron 147 nombramientos en Atención Primaria, de los que 50 fueron para Pediatría y 97 para Medicina de Familia. De estos últimos, 60 se correspondieron con plazas vacantes, mientras que el resto fueron nombramientos de sustitución o refuerzo. En cuanto a las urgencias, en esa primera tanda de mayo salieron también 26 puestos para los SUAP (Servicios de Urgencias de Atención Primaria) y 65 nombramientos para las urgencias de atención especializada de hospitales.

En el ámbito de Atención Especializada se ofrecieron un total de 265 puestos para trabajar en centros hospitalarios del SMS, así como otros 17 para cubrir plazas vacantes en Salud Mental.

Desde la Consejería señalan que el objetivo de estas convocatorias, un año más, "es retener el talento que sale de nuestras aulas y fidelizar a estos profesionales, de manera que puedan seguir desempeñando su labor en la sanidad murciana".

Cubren el 51,7% de las plazas vacantes de nuevo ingreso

Unos especialistas salen y otros entran, porque al mismo tiempo que estos MIR finalizan su periodo de formación en los centros sanitarios de la Región de Murcia otros están pendientes de las adjudicaciones de plazas que quedaron vacantes en esta última convocatoria del Ministerio de Sanidad.

Así, esta misma semana el Gobierno ha finalizado el procedimiento extraordinario de adjudicación de plazas de formación sanitaria especializada. Esta fase extraordinaria ofertó 441 plazas que habían quedado vacantes tras la adjudicación ordinaria, por renuncias expresas o por la no incorporación de personas aspirantes con plaza adjudicada.

El procedimiento ha permitido adjudicar 228 plazas, el 51,7% del total ofertado.

Tras esta fase, permanecen vacantes 213 plazas, distribuidas entre distintas titulaciones y especialidades, aunque la mayor parte corresponde al ámbito de Medicina con Medicina Familiar y Comunitaria con 120 vacantes, Medicina Preventiva y Salud Pública, Medicina del Trabajo, Geriatría, Medicina Interna, Microbiología y Parasitología o Nefrología. También han quedado sin cubrir plazas de Medicina de Urgencias y Emergencias y de Cirugía Pediátrica.

Trabajadores del SMS en un curso de formación en emergencias. / L. O.

Formación en protección y emergencias

El SMS informaba este viernes de que más de 6.200 trabajadores recibieron formación sobre autoprotección y emergencias el pasado año, según la memoria de la actividad desarrollada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

En torno a esta formación se realizaron 55 simulacros en centros sanitarios, incluidos todos los hospitales. En materia de prevención, se capacitó a 5.816 trabajadores en formación básica obligatoria, 3.365 en formación específica sobre riesgos del puesto y 203 profesionales en materias especializadas.