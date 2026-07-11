Una sanidad vegetal basada en criterios científicos para garantizar el futuro de los cultivos de melón

La protección de los cultivos frente a plagas y enfermedades, la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y la incorporación de nuevas herramientas para mantener la competitividad del sector centraron la jornada ‘Nuevas Técnicas de Producción Sostenible y Eficaz en Melón’, celebrada esta semana en el Cifea de Torre Pacheco. Un encuentro que reunió a técnicos, investigadores y profesionales del sector para analizar los principales retos que afronta este cultivo estratégico.

El director general de Agricultura y Política Agraria Común, Francisco González Zapater, destacó durante la inauguración que las políticas europeas de sanidad vegetal «deben compatibilizar la protección del medio ambiente con la viabilidad de las explotaciones agrícolas».

Durante su intervención, González Zapater puso de manifiesto que «los agricultores se enfrentan a un escenario cada vez más complejo» debido a la reducción progresiva de las materias activas autorizadas para la protección de los cultivos, mientras aumentan las exigencias productivas y aparecen nuevas plagas y enfermedades.

En este sentido, explicó que la disponibilidad de herramientas fitosanitarias para los técnicos y productores es cada vez más limitada, «una situación que repercute en la productividad de las explotaciones y dificulta mantener los elevados estándares de calidad que exige el mercado», incidió.

La Unión Europea apuesta por priorizar el uso de productos de bajo riesgo y herramientas de biocontrol, aunque, como señaló el director, «la incorporación de nuevas soluciones no avanza al mismo ritmo que la retirada de sustancias activas, lo que genera un desequilibrio que preocupa al sector».

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Asimismo, defendió la necesidad de mantener una estrategia integral de protección de los cultivos que combine el control biológico con otras herramientas disponibles, el uso de variedades resistentes, las prácticas culturales y, cuando resulte necesario, soluciones fitosanitarias eficaces, siempre bajo el asesoramiento técnico especializado.