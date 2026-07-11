Dos murcianos con altos cargos en la dirección nacional de Nuevas Generaciones del PP

Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular ha tenido mucho movimiento interno en los últimos meses. Sin ir más lejos, se desarrolló una batalla por el liderazgo de esta organización en la que estuvieron implicados varios pesos pesados del partido como Ayuso, Juan Manuel Moreno, Jorge Azcón o Fernando López Miras.

Una lucha en la que salió victorioso el candidato Ignacio Dancausa, a quien en los medios se señaló como "Ayuso 2.0". Uno de los derrotados fue el presidente de NNGG de la Región de Murcia, Antonio Landáburu.

En total habrá siete murcianos en El Comité Ejecutivo Nacional

Sin embargo, sus movimientos no quedaron en nada, puesto que, a través de una nota de prensa el PP esta tarde comunicó a los medios que habrá dos murcianos en la dirección nacional de NNGG del partido. Landáburu será Vicepresidente Nacional y Salvador Pérez, de Fuente Álamo, asumirá la Vicesecretaría Nacional de Trabajo.

Aunque estos serán los cargos más destacados, no serán los únicos. En total habrá siete murcianos en el Comité Ejecutivo Nacional. Rodrigo Sánchez, de Cehegín, y Belén Díaz Arcas, de Lorca, como vocales. En la Junta Directiva Nacional estarán Eduardo López, de Alcantarilla; Sebastián Hidalgo; e Ignacio Jaudenes, secretario general regional. El nombramiento de todos estos cargos tuvo lugar durante la celebración, este sábado del XVI Congreso Nacional.

Antonio Landáburu / PPRM

Desde el PPRM consideran que la presencia de sus políticos en el ámbito nacional "seguirá creciendo con la puesta en marcha de los distintos equipos de trabajo".

El ahora vicepresidente de la organización, Landáburu, agradeció a Ignacio Dancausa por "la confianza". Asimismo, aseguró que la Región "va a tener más voz, más peso y más capacidad de aportar que nunca dentro de Nuevas Generaciones".

Subrayó que contar con la Vicepresidencia, una Vicesecretaría y una representación tan amplia en los órganos nacionales" es un reconocimiento al trabajo de toda la organización regional y de tantos compañeros que durante años han hecho crecer este proyecto". El joven político también quiso dedicar palabras a la "importancia" del territorio regional para NNGG, grupo al que el actual presidente de la Comunidad, López Miras, perteneció como vicesecretario nacional de economía: "Fernando López Miras abrió camino para muchos jóvenes de nuestra tierra y hoy damos continuidad a ese legado con una presencia histórica en la dirección nacional".

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Concluyó señalando que "tenemos muchas ganas, un gran equipo y una enorme responsabilidad". Para Antonio Landáburu representar a la Región de Murcia es "defender sus oportunidades y ayudar a construir el cambio en España".