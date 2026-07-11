El molino del Chícamo en Abanilla guiará a los visitantes hasta septiembre

El antiguo molino harinero de Abanilla, en el entorno del río Chícamo, permanecerá activo como punto de información móvil a los visitantes hasta el 27 de septiembre. Este histórico inmueble ofrecerá sus servicios de guía y atención los viernes, sábados y domingos, en horario de 09:30 a 13:00 horas.

"Este recurso permite mejorar la atención directa a las personas que se acercan a este espacio protegido, especialmente durante los meses de mayor afluencia, y contribuye a divulgar los valores naturales, paisajísticos y culturales de un entorno integrado en la Red Natura 2000 por su relevancia ecológica", explica la Comunidad en una nota de prensa.

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor en colaboración con el Ayuntamiento de Abanilla, hace del punto de información móvil, situado en el molino, un espacio que ofrece a los visitantes atención personalizada, material divulgativo y recomendaciones para disfrutar del entorno de forma compatible con su conservación. Entre sus objetivos figura también la promoción de buenas prácticas ambientales, especialmente en un espacio frágil y de alto valor natural.

La puesta en marcha de este servicio complementa las actuaciones de educación ambiental que se desarrollan en la Zona Especial de Conservación Río Chícamo, como las rutas guiadas incluidas en la ‘Mochila de actividades’ de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática. Estas propuestas permiten conocer sobre el terreno los principales valores del espacio protegido, así como su importancia para la conservación de la biodiversidad regional.

Las actividades ambientales ofertadas en este entorno pueden consultarse a través de la página web de Murcia Natural, donde se recoge la programación dirigida a la ciudadanía en distintos espacios naturales de la Región.

Un enclave singular

El río Chícamo constituye uno de los escasos cursos fluviales permanentes del sureste peninsular, una característica que lo convierte en un enclave de especial interés ambiental. La presencia de agua en un contexto semiárido ha favorecido la formación de un paisaje singular y el desarrollo de una notable biodiversidad asociada a los manantiales, afloramientos naturales, vegetación de ribera y especies adaptadas a las condiciones propias del sureste ibérico.

La atención ambiental en este punto contribuye a ordenar la visita, resolver dudas, facilitar información sobre itinerarios y trasladar recomendaciones básicas para evitar impactos sobre la flora, la fauna y los hábitats protegidos. De este modo, el servicio actúa como herramienta de apoyo a la conservación y como instrumento para acercar a la ciudadanía la importancia de proteger los espacios naturales.

La visita al río Chícamo y su entorno ofrecen al visitante la posibilidad de descubrir un ecosistema fluvial de gran relevancia, en el que el agua ha modelado barrancos, ramblas y formaciones paisajísticas de elevado interés.