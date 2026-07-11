El melón de la Región de Murcia llega a 36 países y supera los 155 millones de euros en exportaciones

El melón de la Región de Murcia llega ya a un total de 36 países y, durante el año pasado, superó los 155 millones de euros en exportaciones. Así lo destacó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, durante la clausura del I Encuentro Agroprofesional del Melón, englobado dentro de la III Semana Internacional del Melón de Torre Pacheco, una de las principales zonas de producción de este cultivo «estratégico», según palabras de Buendía.

El titular de Agricultura destacó «la calidad del producto regional y el esfuerzo realizado por agricultores y empresas para seguir posicionando al melón murciano entre los más valorados de Europa».

Alemania se consolidó en el año 2025 como el principal destino de las exportaciones regionales de melón regional, con más de 54 millones de euros en ventas y una cuota superior al 35 por ciento del total exportado. Francia y Países Bajos completan los principales mercados de destino, concentrando los tres países cerca del 73 por ciento de las exportaciones regionales.

Alemania, Francia y Países Bajos concentran más del 70 por ciento de las ventas exteriores. / La Opinión

En este sentido, Buendía destacó que más del 80 por ciento de las ventas exteriores de melón tienen como destino países del norte y oeste de la Unión Europea, «lo que demuestra el reconocimiento internacional a la calidad, la seguridad alimentaria y la profesionalidad del sector agrícola de la Región de Murcia».

El consejero señaló que la campaña «está desarrollándose con normalidad», y que las primeras valoraciones del sector apuntan a una fruta con buenos parámetros de calidad, tanto en sabor como en presentación comercial y calibres, «aspectos fundamentales para mantener la competitividad en los mercados nacionales e internacionales».

«El melón de la Región es sinónimo de calidad, seguridad alimentaria y profesionalidad. Detrás de cada pieza hay agricultores que trabajan durante todo el año para ofrecer un producto excelente y adaptado a las exigencias de los consumidores», afirmó Buendía.

Asimismo, destacó la capacidad del sector «para innovar y adaptarse a las demandas del mercado, incorporando nuevas técnicas de cultivo y mejorando constantemente la calidad de las producciones».

Durante su intervención, Buendía insistió también en la necesidad de garantizar recursos hídricos suficientes para asegurar el futuro de cultivos como el melón.

«Nuestros agricultores han demostrado que saben producir más y mejor con menos agua. Por eso es imprescindible que las decisiones sobre infraestructuras y planificación hídrica respondan a criterios técnicos que permitan mantener la actividad agraria y el empleo asociado al sector», señaló.

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La III Semana Internacional del Melón reúne durante cuatro días a productores, empresas, investigadores, cocineros y consumidores en torno a uno de los cultivos más emblemáticos de la comarca del Campo de Cartagena y de la Región de Murcia.