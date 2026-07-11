El hotel de la Región donde se alojaron los reyes y otras anécdotas de una jornada histórica en la Academia General del Aire de San Javier

La Princesa de Asturias finalizó el viernes su formación militar, que se hizo oficial con un acto en la Academia General del Aire de San Javier y en el que estuvo arropada por sus padres y por su hermana Sofía. Los reyes llegaron la tarde anterior. Concretamente, el Falcon que los traía desde Madrid aterrizó en la Academia General del Aire y del Espacio cerca de las siete de la tarde. A esa hora el salón de actos de la AGAE se preparaba para celebrar el acto de graduación de la XII Promoción del Grado de Ingeniería de Organización Industrial y de la I Promoción del Master de Ingeniería Aeroespacial. Por la mañana había tenido lugar en la Plaza de Armas el nombramiento y entrega de Despachos de alférez a los integrantes de la 80 Promoción.

Según ha podido saber esta redacción, don Felipe y doña Letizia pasaron la noche en el Hotel Thalasia de San Pedro del Pinatar. Se encuentra ubicado en el parque regional de Las Salinas, a 15 minutos a pie de las playas del Mar Menor, y cuenta con piscinas de agua de mar y un spa extenso. El centro de spa de acceso gratuito cuenta con 4.500 m² de instalaciones, como piscinas e hidromasaje. Un moderno hotel con 211 habitaciones perfectamente equipadas y los más amplios, variados y polivalentes espacios, disponibles para adecuarse a cualquier necesidad,

A la mañana siguiente, los reyes y la infanta Sofía llegaron a la Plaza de Armas de la Academia General del Aire donde la Princesa de Asturias recibió la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, concedida por el Gobierno, de manos del rey Felipe. Se trata de la quinta condecoración que Leonor de Borbón incorporará a su uniforme después de la Gran Cruz de Carlos III, la Gran Cruz del Mérito Militar, la Gran Cruz del Mérito Naval y la Gran Cruz de la Orden Militar de Cristo. Sin embargo, durante el acto solo llevaba la venera del Toisón del Oro, sin duda para dar protagonismo a la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico.

Durante el acto era frecuente ver comentar a la Familia Real cualquier aspecto del mismo, entre el rey y la princesa, entre la reina y la infanta Sofía y en algunas ocasiones también conversó toda la familia real.

Para paliar el calor, que alcanzó los 39 grados, la reina y Sofía utilizaban constantemente un abanico color crema con el emblema de la Guardia Real.

Para la Infanta Sofía era el segundo acto oficial que acudía en la AGAE y el tercero en la Región. Lo hizo el 2 mayo de 2014 al asistir a las Bodas de Plata de la promoción del rey y, después, el 22 de abril de 2021 en Cartagena con motivo de la botadura del Submarino Isaac Peral del que fue madrina la Princesa de Asturias.

La ceremonia se vio ensombrecida por la tragedia del incendio en Los Gallardos y así lo expresó el rey Felipe VI que, visiblemente afectado al igual que toda la Familia Real, anuló el brindis posterior y se limitó a saludar uno a uno a los nuevos tenientes.

Durante este saludo, hubo un momento de cierta tensión cuando varios ‘influencers’, que estaban acreditados como prensa, salieron espontáneamente del círculo de los medios de comunicación buscando una fotografía con la reina y, para captar su atención, llegaron a tocarla. Un miembro del servicio de seguridad tuvo que intervenir y los invitados, que presenciaron el incidente, comentaron que en medio del sentimiento de tristeza que se reflejaba en la Reina y en el ambiente, era un comportamiento inadecuado.

Entre los asistentes acudieron los seis capitanes que integran la formación Mirlo con uniforme de vuelo y la capitán Elena Gutiérrez Vidal, instructora de vuelo de la Princesa de Asturias.

También hubo un instante emotivo cuando el rey Felipe VI se reencontró con Carlos Martínez, compañero de tripulación de la embarcación clase Soling, con quien participó en numerosas regatas preolímpicas en aguas del Mar Menor y hacía tiempo que no coincidían.

Muy ilusionada se encontraba la reina de la Huerta de Murcia, Ángela Muñoz Briones, que pudo saludar a la Familia Real.

También era el primer acto en la Academia General del Aire para la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez.

Y el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, se mostraba muy satisfecho de que la futura reina haya permanecido en el municipio durante estos meses, subrayando la importancia de la localidad en la formación de los futuros reyes de España. También por ser la primera vez que la actual Bandera de la AGAE, donada por el Ayuntamiento de San Javier, formaba parte de este acontecimiento.

Antes de abandonar el Club Social los reyes quisieron tener un gesto con el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de San Javier y los pedáneos incorporándose al grupo para una fotografía de recuerdo.

De regreso a Madrid, los reyes y la Infanta Sofía viajaron en un Falcon, que despegó a las 13.45 horas, y cinco minutos después lo hizo en otro avión la princesa Leonor.

Mientras, los nuevos tenientes y sus familias, los invitados y las autoridades continuaron en el Club Social. La Ministra de Defensa, Margarita Robles, estuvo departiendo por todas las mesas, felicitando especialmente a los recientes oficiales y se mantuvo hasta el final de la mañana.

Una mañana que pasa ya a la historia de la Princesa de Asturias en la que ha concluido oficialmente su formación militar de tres años con “mucho esfuerzo y brillantez”, como destacó el rey Felipe el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo y donde subrayó el sacrificio y dedicación de su hija durante su paso por los tres Ejércitos, un hito fundamental para la futura Jefa del Estado y su posición como mando supremo de las Fuerzas Armadas.

En septiembre comienza el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, iniciando una nueva etapa académica y de servicio a España.

En la Región deja el recuerdo de su estancia y también ha hecho buenos amigos entre sus compañeros, pero ninguno quiere hablar. La frase típica acuñada por ellos y por los mandos durante este curso es “una compañera más”, aunque lógicamente no lo es. No todos los cursos tienes a una Princesa en el aula.