Francisco Lucas, elegido candidato del PSOE a la Presidencia de la Región de Murcia para las próximas elecciones autonómicas

Finalmente será Francisco Lucas el candidato del PSOE a la Presidencia de la Región de Murcia en las elecciones de 2027 y sin necesidad de acudir a primarias. Esta mañana, a las 12:00 horas, ha finalizado el plazo de presentación de avales para las primarias destinadas a elegir a la persona que encabezará la candidatura de los socialistas.

Una vez concluido el proceso de recuento y verificación, el Comité de Ética del PSRM-PSOE ha dictaminado que Francisco Lucas Ayala ha sido el único precandidato que ha presentado el número de avales exigido, superando además el máximo permitido.

Juan José González Amador, quien también había mostrado sus intenciones de concurrir a las primarias, no habría alcanzado el mínimo de avales.

De este modo, Francisco Lucas ha recibido el respaldo de la militancia del partido para ser el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en las próximas elecciones autonómicas.

Francisco Lucas: “Ha llegado el momento de recuperar la ilusión de la Región de Murcia”

El secretario general del PSRM-PSOE destaca en el Comité Regional que la ilusión es la fuerza que mueve a toda la gente cuando decide dejar de conformarse. “Es la valentía de quienes creen que otra región es posible”

“La Región de Murcia no está condenada al conformismo. Estamos para transformar la Región de Murcia”

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha afirmado que ha llegado el momento de recuperar la ilusión de la Región de Murcia. “La ilusión es la fuerza que mueve a toda la gente cuando decide dejar de conformarse. Es la valentía de quienes creen que otra Región es posible. Por eso estoy aquí, para recuperar la ilusión de toda una Región. Ha llegado nuestro momento, el momento de recuperar la esperanza y la ilusión”.

“Hay momentos en la vida en el que uno entiende de verdad por qué merece la pena dar un paso al frente. A mí ese momento me llegó hace dos años con el nacimiento de mi hijo. Desde entonces, al igual que tantos padres y madres, no hay día que no me pregunte por su futuro”, ha señalado Lucas en el Comité Regional.

“¿Podrá crecer en su tierra sin odio y amar a quien quiera en libertad? ¿Podrá acceder a una vivienda digna, podrá contar con una educación y sanidad pública de calidad? ¿Podrá vivir en su tierra o se tendrá que ir de la Región en busca de oportunidades?”, ha añadido.