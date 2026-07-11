Cerca de un millón de euros para poner a punto los colegios municipales de Lorca

La concejala de Educación, Rosa María Medina, supervisaba este viernes los trabajos de pintura que se están llevando a cabo en el CEIP San Fernando, una actuación que forma parte de la amplia batería de actuaciones de mejora en los centros educativos que el Gobierno local está ejecutando durante estos meses de verano, aprovechando el periodo no lectivo.

Medina destacó que el «compromiso» de su Ejecutivo con la educación se refleja en «una importante inversión en mantenimiento, conservación y reparaciones que alcanza cerca de un millón de euros entre las aportaciones realizadas por el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma. Se trata de una actuación muy importante que permitirá que nuestros alumnos encuentren sus centros en las mejores condiciones posibles al inicio del próximo curso escolar», aseguró la edil lorquina.

De hecho, este verano también se están ejecutando actuaciones específicas para hacer más confortables las aulas y los espacios exteriores de los centros educativo en relación a las altas temperaturas. Entre ellas destacan la instalación de nuevos toldos en las clases de Infantil del CEIP Pérez de Hita, en el aula de Infantil del CEIP Campillo y en el patio comedor del CEIP Juan Navarro Gracia, así como en las ventanas del Narciso Yepes; además, se están colocando ventiladores en los colegios La Parroquia, Zarzadilla de Totana y Campillo. Por otro laod, se está preparando la instalación eléctrica para equipos de climatización en el CEIP Ana Caicedo Richard y acometiendo tareas de ventilación en la consejería del CEIP Alfonso X.

A estas se suma la impermeabilización de cubiertas y reparación de muros en el CEIP Pilar Soubrier; la colocación de un vallado en el CEIP San José; la ejecución de solera para la colocación de un arenero y la de una puerta exterior para dar servicio independiente a la biblioteca en el CEIP Virgen de las Huertas; la adecuación de un aula para implantar el ‘Aula de Futuro’ en el CEIP Juan Navarro; la reparación de grietas y pintura en el colegio de La Parroquia; la impermeabilización de la cubierta de los vestuarios del colegio de La Paca; la creación de una zona de juegos y la sustitución de una albardilla de piedra en el colegio de La Escucha; así como el equipamiento de cocina en la Escuela Municipal Infantil San Antonio.