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Calidad diferenciada para generar valor añadido y abrir nuevos mercados

El consejero de Agricultura Joaquín Buendía pone en valor la contribución de las Denominaciones de Origen Protegidas al fortalecimiento del sector agroalimentario

El consejero Joaquín Buendía se reúne con representantes de la Asociación Origen Murcia.

El consejero Joaquín Buendía se reúne con representantes de la Asociación Origen Murcia. / La Opinión

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La Opinión

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El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, mantuvo este miércoles un encuentro de trabajo con representantes de la Asociación Origen Murcia en el que puso en valor la contribución de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) al fortalecimiento del sector agroalimentario regional. «La calidad diferenciada es una herramienta estratégica para generar valor añadido, mejorar la rentabilidad de nuestras producciones y seguir abriendo nuevos mercados para los alimentos de la Región de Murcia», destacó.

El consejero subrayó que estas figuras «constituyen una garantía de origen, autenticidad y excelencia para los consumidores, al tiempo que refuerzan la competitividad de agricultores, ganaderos e industrias agroalimentarias». Asimismo, Buendía remarcó que «contribuyen a dinamizar la economía de las zonas rurales, impulsar el empleo y consolidar la imagen de la Región de Murcia como referente nacional e internacional en producción agroalimentaria de calidad».

Durante el encuentro se analizaron los principales retos del sector y las líneas de colaboración para seguir fortaleciendo la promoción y el reconocimiento de los productos amparados por figuras de calidad diferenciada.

El Gobierno regional mantiene además su apoyo estable a las figuras de calidad diferenciada mediante la convocatoria ordinaria de ayudas, dotada con 400.000 euros, destinada a financiar los controles oficiales de calidad que realizan los consejos reguladores de las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas.

A esta línea se suma la ayuda extraordinaria de 490.000 euros, financiada íntegramente con fondos propios de la Comunidad Autónoma, para impulsar actuaciones de información, comunicación y promoción de las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas protegidas, el Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia (Caerm) y la Asociación Origen Murcia.

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El consejero reiteró el compromiso del Ejecutivo autonómico de «continuar trabajando de la mano del sector» para reforzar el posicionamiento de estos productos en los mercados nacionales e internacionales, fomentar su consumo «y seguir proyectando la excelencia de la agroalimentación regional como una de las principales señas de identidad de la Región de Murcia».

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