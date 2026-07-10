Cada vez menos abogados de la Región quieren hacer guardias en el Turno de Oficio porque se paga "tarde y mal": “Estamos en julio y no hemos cobrado el mes de abril”

Un total de 857 profesionales están apuntados al Turno de Oficio del Colegio de la Abogacía de Murcia y, hasta el 30 de junio de 2026, han asistido, en sus guardias, a 9.345 personas. Guardias que cada vez menos letrados quieren hacer: son 20 menos que en 2025 y 247 menos que hace seis años.

Con las cifras en la mano, la sangría es evidente. Según los datos que manejan en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Murcia, en 2020 había apuntados en este servicio en el órgano un total de 1.104 abogados, en 2021 eran 964 y, desde entonces, cada año el número ha ido bajando; 901 en 2022, la excepción del pequeño repunte de 5 más hasta llegar a 915 en 2023, 907 en 2024, 877 en 2025 y, en la actualidad, 857. La caída también se nota a nivel nacional: en 2022 eran 42.450, ahora son 38.871.

“El hecho de que sea vocacional no quiere decir que no tengan que tener una justa retribución”, subrayó Maravillas Hernández, decana del Colegio de la Abogacía de Murcia, que manifestó en rueda de prensa que la Justicia gratuita es un “pilar esencial del Estado de Derecho”. Un pilar que puede estar en riesgo.

“Permite a las personas con menos recursos, más vulnerables, que accedan en condiciones de igualdad a la Justicia”, hizo hincapié. Aseveró que “estamos en julio y no se ha pagado el mes de abril”, lo cual hace que cada vez menos abogados quieran estar ahí. ‘No elegimos el caso, elegimos estar’ es precisamente el lema del Día del Turno de Oficio de este año.

Rueda de prensa del Colegio de la Abogacía de Murcia / L.O.

Lo cierto es que "cada vez hay menos profesionales” de la abogacía que se dediquen al Turno, destacó Hernández, en la Región y a nivel nacional. A su juicio, este descenso se debe a “la inexistencia de una retribución justa”. La decana significó que llevan años en la misma situación “y eso es lamentable”. De ahí su exigencia de que se reforme una ley “tan necesaria”. Los abogados, afirmó la decana, “no puede ser que se empobrezcan porque prestan un servicio esencial a su costa”.

"No facturamos y no cobramos", decía en el mismo salón de las dependencias de la calle La Gloria, pero en 2023, su antecesor en el cargo, Francisco Martínez-Escribano, que apostaba entonces por poner en marcha "un pacto para la Justicia, en el que intervengamos todos: los que están en los despachos y los que estamos día a día poniendo nuestro granito de arena”. Entonces, sus palabras estaban condicionadas por el goteo de huelgas: la más dura, la de los secretarios judiciales, aunque también la de los funcionarios.

Volviendo al Turno de Oficio en Murcia, según los datos que maneja el Colegio, “por el Servicio de Orientación Jurídica, en las distintas dependencias que este Colegio tiene en Murcia, Caravaca, Cieza, San Javier, Totana y Yecla han sido atendidas 11.804 personas para abrir expediente de Justicia gratuita (EIG) y consultas jurídicas, en servicio diario de lunes a viernes”.

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