La teleodontología llegará próximamente a las residencias de la mano de la UMU

La Universidad de Murcia (UMU) desarrollará un programa de formación sobre salud bucodental dirigido a personal de las residencias de ancianos de Lorca, para reforzar sus competencias y conocimientos y para favorecer la detección precoz y la prevención de las patologías orales más frecuentes entre las personas mayores residentes.

La iniciativa se desarrolla en colaboración con la Academia de las Ciencias Odontológicas de la Región y la doctora Yolanda Martínez, profesora de Odontología preventiva y Comunitaria de la UMU y que es investigadora principal del proyecto ESOR, para la evaluación de la salud oral en las zonas rurales. Durante las jornadas se abordarán aspectos relacionados con la importancia de la salud oral en el envejecimiento saludable, las técnicas de higiene oral en personas dependientes y con deterioro cognitivo y la prevención de caries, enfermedad periodontal y lesiones de la mucosa oral.

También se formará a los trabajadores de las residencias sobre los cuidados de prótesis dentales; la identificación de signos y síntomas que requieran atención odontológica; la relación entre salud oral, nutrición y enfermedades sistémicas, y los protocolos básicos de valoración oral en el entorno residencial.

Las sesiones formativas se llevarán a cabo en horario matinal en las tres residencias geriátricas del municipio, Domingo Sastre, Cáser Alamedas y San Diego, en la que ayer se presentó la actividad, en la que colabora el Ayuntamiento a través de su programa de conocimiento en salud y bienestar del mayor, que forma parte de la iniciativa Cercanos, para llevar servicios a los colectivos de mayores.

Un técnica innovadora

La concejala del Mayor, Mayte Martínez, adelantó además que en fases posteriores del proyecto se incorporarán herramientas de teleodontología que permitirán facilitar la valoración y seguimiento de los residentes mediante sistemas de atención remota, mejorando la accesibilidad a los servicios de salud oral, especialmente en aquellos casos en los que existan dificultades de desplazamiento a las clínicas dentales. «La incorporación de estas tecnologías permitirá acercar la atención especializada a las residencias y facilitar el seguimiento de los usuarios, avanzando hacia un modelo asistencial más accesible, eficiente e innovador», celebró.

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Por último, Martínez quiso agradecer la colaboración de las residencias participantes, cuya implicación resulta esencial para el desarrollo de estas actuaciones, destacando que «su compromiso demuestra que tanto desde el Ayuntamiento como desde estas instituciones compartimos un mismo objetivo: seguir mejorando la atención que reciben nuestros mayores, recibiendo cada vez cuidados más integrales, humanos y centrados en sus necesidades».