Sociología y Matemáticas, titulaciones con más abandonos en primero

Las tres universidades de la Región de Murcia ofrecen en conjunto más de un centenar de títulos entre los que pueden elegir los alumnos de nuevo ingreso, aunque una parte de ellos decida cambiar de rumbo antes de entrar en materia y reoriente su futuro hacia otro ámbito.

Entre las titulaciones de la Universidad de Murcia (UMU) con más abandonos en primero de carrera destaca Sociología, donde hasta un 27,59% de los universitarios abandona, según las cifras del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. A Sociología le siguen otras como Matemáticas, con una tasa de abandono del 20,31%; Ingeniería Química, con un 19,18%; Administración y Dirección de Empresas, con tasas de abandono en primero del 18,4%; Enfermería, con el 17,05%; Filología Clásica, con el 16,67%; y Fisioterapia, con el 16,25%, entre otras.

Grados con más tasa de abandono en primero Sociología 27,59%

Matemáticas 20,31%

Ingeniería Química 19,18%

Administración y Dirección de Empresas 18,4%

Enfermería 17,05%

Filología Clásica 16,67%

Fisioterapia16,25%

Física 16,18%

Farmacia 13,21%

Doble grado de Matemáticas e Informática 12,9%

Biología 12,38%

Además de los alumnos que dan el paso y cambian de estudios antes de finalizar aquellos títulos que eligieron, también están los que los alargan más del tiempo previsto. El último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) sobre el sistema universitario también resalta las bajas tasas de finalización a tiempo: solo el 38,3% de los estudiantes logra finalizar su carrera universitaria en el tiempo estipulado y aproximadamente el 50% necesita al menos un año adicional para poder graduarse.

"Los problemas de falta de motivación y el alto abandono en las carreras evidencian que muchos alumnos ingresan sin tener claras las exigencias o las perspectivas reales de sus estudios. Para solucionar esto es necesario ofrecer una orientación académica que debe implementarse en el Bachillerato", resaltan los autores de este informe.