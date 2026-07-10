Los sindicatos rechazan la primera oferta salarial de Fremm para desbloquear el convenio del metal en la Región de Murcia

Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y USO rechazaron este viernes la primera propuesta económica propuesta por la Fremm para desbloquear el convenio colectivo del metal al que están adheridos unos 35.000 trabajadores en la Región de Murcia. En concreto, la patronal planteó a los representantes de los trabajadores una subida salarial acumulada del 2,1% para 2026, de un 1,7% para 2027 y de otro 1,5% en 2028, una propuesta "insuficiente e irrisoria" a juicio de José Antonio Nieto, secretario general de UGT FICA en la Región de Murcia.

Tras una decena de reuniones de negociación, la de este viernes llegó con la primera propuesta presentada por la parte empresarial. Aunque supuso "un primer paso", UGT, CCOO y USO consideraron que llegaba muy tarde y con un contenido "claramente insuficiente".

Critican el retraso de la oferta, la comparan con otros convenios con mejores condiciones y anuncian que presentarán una contrapropuesta

"Vamos muy atrasados respecto a las subidas salariales en otros convenios como los que tienen los trabajadores en Alicante o Castellón, que están en torno a un 5%, un 4% y un 3%", lamentó Nieto. También rechazaron la redacción de los pluses de toxicidad, peligrosidad y nocturnidad, mientras que la propuesta de media dieta se queda muy alejada de lo que corresponde. Asimismo Gerardo Medina, secretario general de Comisiones Obreras de Industria tachó esta primera oferta como "paupérrima".

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Por parte de Fremm, su secretario general, Andrés Sánchez, explicó que sí que durante el encuentro se avanzó en otros puntos necesarios fuera del ámbito económico y anunció que el próximo jueves volverán a sentarse para analizar la 'contrapropuesta' que hagan los sindicatos a la Fremm, con el objetivo de continuar la negociación y comprobar cómo evoluciona el proceso.