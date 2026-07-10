Política
La Región de Murcia se opone al nuevo modelo sistema de financiación autonómica que plantea el Gobierno
Desde la Consejería insisten en que "pasar de ser la peor financiada a la tercera peor financiada no es una solución"
Este viernes las Comunidades Autónomas han podido conocer los entresijos de la reforma del modelo de financiación autonómico propuesto por Hacienda. Las reacciones por parte de los consejeros del ramo a los cambios impulsados por Arcardi España no se han hecho esperar. Entre ellos, el de la Consejería de Economía y Hacienda de la Región de Murcia.
La valoración desde la Consejería es de pocas expectativas: "El documento ha llegado este mediodía y hay que estudiarlo, pero si se tratara del mismo documento que el Ministerio presentó en enero y no aporta soluciones reales a la injusta infrafinanciación que padece nuestra Comunidad, la Región de Murcia mostrará de nuevo su rechazo a un sistema de financiación que no corrige de verdad la desigualdad estructural que sufrimos. Insistimos en que pasar de ser la peor financiada a la tercera peor financiada no es una solución. El Gobierno regional defenderá un modelo basado en igualdad, suficiencia financiera y garantía real de financiación de los servicios públicos fundamentales."
También se apunta a Cataluña en el balance ofrecido: "Lo que parece que está claro es que si tuvieran voluntad de contar con aportaciones de laa CCAA no se esperan a un viernes a mediodía para enviar la convocatoria de la reunión técnica del martes 14 con una propuesta. Estó indica que estamos ante una reforma hecha a la medida del independentismo para satisfacer los intereses de Sánchez en Cataluña."
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