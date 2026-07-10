La Región moviliza 19,4 millones para modernizar la recogida y el tratamiento de biorresiduos

La transformación de los residuos orgánicos ha dejado de limitarse a la instalación de nuevos contenedores para convertirse en una inversión de mayor alcance, con infraestructuras, tecnología y nuevos sistemas de recogida que buscan reducir el volumen de desechos destinados al vertedero. En ese escenario, el Gobierno regional ha movilizado 19,4 millones de euros para impulsar 68 proyectos de mejora de la gestión de biorresiduos en 29 municipios de la Región de Murcia, con financiación mayoritaria de los fondos europeos Next Generation.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, presentó este viernes en Blanca una de las actuaciones incluidas en ese programa, donde se incorporan nuevos vehículos y contenedores para la recogida separada de residuos orgánicos. Durante el acto, explicó que la inversión ha permitido implantar o mejorar sistemas de recogida selectiva, construir y modernizar plantas de tratamiento biológico, crear o ampliar ecoparques y puntos limpios móviles, además de desarrollar proyectos de digitalización relacionados con la gestión de residuos.

Según detalló el consejero, de los 19,4 millones de euros movilizados, cerca de 17 millones proceden de los fondos europeos Next Generation.

Entre las actuaciones de mayor envergadura figura la nueva planta de tratamiento de Cartagena, que ha recibido una inversión de 5,4 millones de euros y ya procesa 20.000 toneladas anuales de residuos biodegradables, entre ellos restos de comida y poda, para su posterior reutilización. A esta instalación se suma la planta de San Javier, dotada con más de 3,4 millones de euros y también en funcionamiento, así como la implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Murcia, respaldada con 1,3 millones de euros.

Blanca fue uno de los municipios destacados durante la presentación. La localidad ha destinado 271.811 euros a implantar la recogida separada de residuos orgánicos mediante la incorporación de nuevos vehículos y contenedores. En palabras de Vázquez, el municipio constituye así "todo un ejemplo del uso eficiente de estos fondos".

La mejora de ecoparques y la digitalización amplían el alcance de las ayudas

Otra de las líneas con mayor volumen de inversión corresponde a la construcción y modernización de ecoparques y puntos limpios en 18 municipios, con una financiación superior a los cuatro millones de euros, según destacó la Consejería.

Las ayudas se han articulado mediante convocatorias en régimen de concurrencia competitiva durante 2022 y 2023 y a través de subvenciones directas concedidas en 2025, con el objetivo de facilitar a los ayuntamientos la ejecución de proyectos que contribuyan al cumplimiento de la normativa estatal y europea sobre residuos.

Los proyectos han beneficiado a los municipios de Abarán, Albudeite, Alcantarilla, Aledo, Alguazas, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Blanca, Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Ceutí, Fortuna, Fuente Álamo, Jumilla, La Unión, Librilla, Lorquí, Los Alcázares, Moratalla, Mula, Murcia, San Javier, San Pedro del Pinatar y Totana. A estas actuaciones se añaden cuatro proyectos impulsados directamente por la Dirección General de Medio Ambiente para la digitalización y el apoyo a la aplicación de la normativa de residuos, con una inversión de 921.226 euros.

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Los ayuntamientos beneficiarios han aportado además financiación propia equivalente al 12% de la inversión total, unos 2,4 millones de euros. La ejecución de los 68 proyectos también ha permitido superar ampliamente el objetivo exigido por la Unión Europea para liberar los fondos, fijado en un mínimo de 51 actuaciones.