Tras la ola de calor, llega una ola de polvo sahariano a la Región a partir de este sábado

Tras una semana marcada por las altas temperaturas, durante el finde no serán las protagonistas, a pesar de que el calor seguirá muy presente en la Región de Murcia. Es turno del polvo africano, que desde este sábado estará presente en prácticamente todo el territorio peninsular.

Los modelos consultados prevén presencia de masas de aire de origen africano sobre la Península Ibérica para los días 11, 12 y 13 de julio de 2026, pudiéndose registrar concentraciones de polvo en superficie en el rango 5-50 µg/m3 sobre el sureste peninsular, lo que puede provocar un aumento en los niveles actuales de partículas (PM10 y PM2.5) medidos por la Red de Calidad del Aire.

Noticias relacionadas

Este episodio se une a la presencia de humo y cenizas presente en el Valle del Guadalentín por el incendio de Los Gallardos. Como por ejemplo en Lorca, donde han amanecido con una gran nube que parecía de humo y que se fue desplazando hasta los barrios de San Cristóbal, San Diego, Apolonia y Los Ángeles. Ambos factores juntos pueden complicar la salubridad del aire.