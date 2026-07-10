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Contaminación atmosférica

Tras la ola de calor, llega una ola de polvo sahariano a la Región a partir de este sábado

La intrusión de partículas de origen africano empeorarán la calidad del aire durante el fin de semana

La Catedral de Murcia bajo un manto naranja de polvo sahariano en marzo de 2022.

La Catedral de Murcia bajo un manto naranja de polvo sahariano en marzo de 2022. / Israel Sánchez

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Javier Ayala

Javier Ayala

Tras una semana marcada por las altas temperaturas, durante el finde no serán las protagonistas, a pesar de que el calor seguirá muy presente en la Región de Murcia. Es turno del polvo africano, que desde este sábado estará presente en prácticamente todo el territorio peninsular.

Los modelos consultados prevén presencia de masas de aire de origen africano sobre la Península Ibérica para los días 11, 12 y 13 de julio de 2026, pudiéndose registrar concentraciones de polvo en superficie en el rango 5-50 µg/m3 sobre el sureste peninsular, lo que puede provocar un aumento en los niveles actuales de partículas (PM10 y PM2.5) medidos por la Red de Calidad del Aire.

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