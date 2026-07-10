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López Miras ofrece todos los recursos de Murcia para colaborar en el incendio de Almería

El presidente regional se ha mostrado "consternado por el terrible incendio en nuestra tierra hermana Almería y por sus devastadoras consecuencias"

El presidente regional, Fernando López Miras

El presidente regional, Fernando López Miras / Marcial Guillén / EFE

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Alba Marqués

Alba Marqués

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha expresado este viernes su solidaridad con las víctimas y afectados por el trágico incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), que ha dejado al menos once muertos, y ha puesto a disposición de las autoridades andaluzas todos los medios necesarias.

El presidente murciano ha trasladado su apoyo a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que se ha mostrado "consternado por el terrible incendio en nuestra tierra hermana Almería y por sus devastadoras consecuencias".

Asimismo, ha enviado "todo nuestro cariño y solidaridad con las víctimas, sus familias y con todos los afectados".

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López Miras ha añadido que la Región de Murcia pone "a disposición todos los medios y recursos que sean necesarios para colaborar" ante la emergencia.

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