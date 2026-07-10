El laboratorio Interlab de la UMU trata de reducir la experimentación animal

El Laboratorio Interdisciplinar de Análisis Clínicos de la Universidad de Murcia (Interlab-UMU), dirigido por José Joaquín Cerón y Silvia Martínez Subiela, ha implementado una nueva línea de investigación en la Universidad de Murcia (UMU) a partir del cultivo de órganos en miniatura creados a partir de células madre, conocidos como 'organoides'. Estos son capaces de reproducir gran parte de la estructura y funcionalidad del órgano original y permiten simular el desarrollo de enfermedades para estudiarlas en profundidad, reduciendo así la experimentación animal.

Durante el congreso internacional European Symposium for Porcine Health Management (ESPHM 2026), celebrado en Florencia (Italia), el equipo ha expuesto el trabajo, en el que la idea principal de esta tecnología es utilizar el potencial de la saliva, la cual se obtiene de forma más sencilla y menos estresante que otros fluidos como la sangre, para descubrir biomarcadores de salud y enfermedad que pueden ser aplicados en el ámbito de la medicina veterinaria.

El uso de organoides de glándula salivar va a permitir estudiar cómo afectan diferentes enfermedades a la composición de la saliva, permitiendo así detectar futuros biomarcadores de estas enfermedades.

Frente a las técnicas tradicionales, a través de este proyecto, se elimina el uso de animales vivos para el estudio de enfermedades y se posibilita la obtención de resultados fidedignos al crear un ecosistema de células con las que trabajar. De esta manera, los organoides permiten simular las condiciones del mundo real en el laboratorio.

El grupo Interlab-UMU utiliza el cerdo como modelo de estudio tanto por su relevancia en la investigación de las enfermedades propias de la especie porcina como por su valor como modelo traslacional. En este sentido, permite no solo profundizar en la patología veterinaria, sino también generar conocimientos con potencial aplicación en medicina humana, dado que el cerdo se emplea con frecuencia como modelo sustitutivo del ser humano en investigación biomédica.

Se podría extender a otros órganos y especies

"El siguiente paso de este proyecto es permitir que el organoide se desarrolle a partir del crecimiento de células madre y, de esta manera, disponer de una línea de organoides estable para simular diferentes procesos patológicos y observar su comportamiento. Este proyecto se centra en la glándula salival porcina, aunque se puede extender a cualquier otro órgano y especie", explica Alberto Muñoz Prieto, investigador Ramón y Cajal y doctor por la UMU.

Esta tecnología ha tenido su recorrido en la especie humana, especialmente en investigaciones relacionadas con el cáncer, así como en el ámbito veterinario, sin embargo, nunca se había utilizado para desarrollar glándulas salivales en la especie porcina, siendo el principal interés de esta nueva línea de estudio.

Muñoz Pietro explica que ha tenido la oportunidad de colaborar recientemente con investigadores de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, expertos en el desarrollo de organoides en numerosas especies veterinarias, quienes "poseen un amplio conocimiento sobre esta tecnología, tienen la infraestructura y conocen la técnica, lo que me permitió adquirir una valiosa formación para poder implementarla ahora aquí, en la Universidad de Murcia".

Esta novedosa línea de investigación ha recibido recientemente apoyo en la convocatoria de Grupos de Excelencia de la Fundación Seneca de la Región de Murcia, a través del proyecto 'Excellence in Biomarkers'.