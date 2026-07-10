La ILP para dotar de aire acondicionado a los colegios llega a la Asamblea

Familias, alumnos y docentes se han unido para reclamar la dotación de sistemas de climatización en los centros educativos de la Región, aires acondicionados que permitan el desarrollo de las clases con normalidad y no pongan en riesgo la salud de estudiantes y profesorado. Estos colectivos se han organizado en el conocido como Grupo del Calor y han llevado este viernes a la Asamblea Regional la iniciativa legislativa popular (ILP) que anunciaron el pasado mes de junio.

El grupo promotor de la ILP de Climatización e Infraestructura Escolar, integrado por FAPA Región de Murcia, la Federación de Asociaciones de Estudiantes, el Sindicato de Estudiantes y los sindicatos CCOO, STERM-Intersindical y UGT, señala que con este paso se inicia el procedimiento institucional necesario para que la propuesta pueda avanzar y llegar a debatirse como ley.

La iniciativa nace de una preocupación compartida por familias, alumnado y personal de los centros educativos, ya que numerosos colegios e institutos públicos de la Región no cuentan con condiciones térmicas adecuadas durante los episodios de calor extremo, cada vez más frecuentes e intensos. El objetivo del grupo promotor es que la Asamblea Regional impulse una norma que obligue a las administraciones competentes a garantizar, de forma progresiva, planificada y evaluable, unas condiciones mínimas de seguridad y confort térmico en todos los centros educativos públicos de la Región de Murcia.

Una cuestión de salud, bienestar y derechos de la infancia

El impulso de esta ILP se suma a las denuncias presentadas en las últimas semanas ante la Inspección de Trabajo y el Defensor del Pueblo, y responde a una realidad que la comunidad educativa y los profesionales de la salud vienen señalando desde hace años: estudiar, trabajar y convivir en aulas sometidas a altas temperaturas afecta a la salud, al bienestar y al derecho a la educación en condiciones dignas.

Diversos organismos técnicos y sanitarios han advertido de los riesgos asociados a la exposición al calor extremo en espacios educativos. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo señala que un ambiente térmico inadecuado incrementa la fatiga, reduce la concentración y puede provocar problemas de salud. Por su parte, la Asociación Española de Pediatría ha alertado de la especial vulnerabilidad de niños y adolescentes ante las altas temperaturas y de sus efectos sobre la salud y el rendimiento escolar.

Recuerdan los promotores del Grupo del Calor que la legislación vigente obliga a garantizar entornos seguros y saludables. El Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, fija las condiciones ambientales que deben reunir los espacios de trabajo, mientras que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de niños y adolescentes a desarrollarse y recibir educación en condiciones que protejan su salud, bienestar e interés superior.

Por ello insisten en que "asegurar aulas con una temperatura segura no es una cuestión secundaria ni de simple comodidad, es una obligación de salud pública, una cuestión de equidad y una garantía básica de derechos de la infancia".

"Cada firma es un paso más para que ningún niño tenga que estudiar con calor extremo dentro de su propia aula. No hablamos solo de infraestructuras, hablamos de salud, de igualdad y de derechos de la infancia", insisten.

Principales líneas de actuación que impulsa la ILP

A falta de la tramitación parlamentaria definitiva, la iniciativa promueve un Plan Integral Sostenible de Climatización e Infraestructuras para los centros educativos públicos de la Región de Murcia, con una intervención progresiva, transparente y financiada. Entre las medidas que el grupo promotor considera prioritarias figuran:

Elaborar un mapa regional de confort térmico , con evaluaciones periódicas de las condiciones de las aulas para identificar necesidades, priorizar inversiones y garantizar el cumplimiento de límites seguros durante el horario lectivo.

, con evaluaciones periódicas de las condiciones de las aulas para identificar necesidades, priorizar inversiones y garantizar el cumplimiento de límites seguros durante el horario lectivo. Poner en marcha medidas pasivas de adaptación climática , como aislamiento térmico, sombreado, cubiertas frías o verdes y naturalización de patios.

, como aislamiento térmico, sombreado, cubiertas frías o verdes y naturalización de patios. Instalar sistemas de climatización eficientes y de bajo consumo energético cuando las condiciones de los centros lo requieran.

eficientes y de bajo consumo energético cuando las condiciones de los centros lo requieran. Establecer un calendario de implantación progresiva, con objetivos verificables y financiación estable en los presupuestos regionales.

progresiva, con objetivos verificables y financiación estable en los presupuestos regionales. Garantizar transparencia y participación mediante la publicación de datos sobre ejecución, plazos e incidencias, y con presencia de AMPAs, alumnado y personal educativo en el seguimiento de las actuaciones.

Con el registro de la ILP se abre una nueva fase para recabar el respaldo social necesario. El Grupo del Calor hace un llamamiento a toda la ciudadanía murciana, y de manera especial a las familias y a la comunidad educativa, para que apoyen la iniciativa con su firma cuando se inicie el proceso de recogida. "Cada firma acerca la posibilidad de que la Región de Murcia cuente con una ley que proteja la salud del alumnado y del personal de los centros educativos frente a las olas de calor, y que garantice espacios escolares seguros, saludables y adecuados para las generaciones presentes y futuras", recuerdan.