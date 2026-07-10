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Francisco Braco, Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire: “Tener en la AGA a la princesa ha sido un chute de ánimo y de moral”

El paso de Leonor por la Academia General del Aire deja huella en la institución, aunque sus compañeros la consideran "una chica normal"

Leonor recibe la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico

Leonor recibe la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico / Iván Urquízar

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Eva Mondéjar

La Princesa de Asturias ha finalizado su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) de San Javier, después de pasar por las otras dos ramas militares: la Academia General Militar (AGM) en Zaragoza y la Escuela Naval Militar (ENM), donde se embarcó en el buque escuela Juan Sebastián Elcano durante siete meses.

En cada una de estas instituciones ha recibido las máximas distinciones: la Gran Cruz del Mérito Militar, la Gran Cruz del Mérito Naval y ahora se suma la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, la cual le entregó su padre, el rey Felipe VI, durante la ceremonia de entrega de reales despachos de tenientes en la AGA. Sin embargo, el rey no expresó públicamente ninguna palabra hacia su primogénita, pues centró su atención en los nuevos tenientes y en el actual incendio en Almería, por el que se mostró especialmente preocupado.

El que sí se refirió a la princesa durante su discurso ha sido el Coronel Director de la AGA, Luis Felipe González, que aseguró que “ha superado con rotundo éxito” su formación militar. También destacó el coronel que “ha logrado ser una más entre sus compañeros, con los que tiene una gran relación”.

Por su parte, el Jefe del Estado mayor del Ejército del Aire, Francisco Braco, afirmó que “tener aquí a la princesa ha sido un chute de ánimo y de moral”. Añadió que “se ha integrado muy bien” y llegó a sus oídos que “está muy contenta y ha estado muy a gusto”.

Al preguntar a sus compañeros sobre el paso de Leonor por la Academia General del Aire y del Espacio reiteran esta idea: “Es una chica normal que ha hecho vida normal. Todas las actividades que hacemos las hace ella también”. Otro testimonio concluye que es tal y como la ha descrito González en su discurso, “buena compañera y responsable”.

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Finaliza así la etapa militar de Leonor para pasar ahora a la académica, pues en septiembre se incorporará a la Universidad Pública Carlos III de Madrid, donde estudiará la carrera de Ciencias Políticas.

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