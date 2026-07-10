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En directo | Los Reyes y la infanta Sofía presiden la graduación de Leonor y sus compañeros de la AGA en San Javier
La Casa Real asiste al acto oficial de entrega de los Reales Despachos de empleo a los nuevos tenientes de la Academia General del Aire y del Espacio
La princesa Leonor pone fin este viernes en San Javier a su etapa de formación militar y a su paso por los tres Ejércitos que, como heredera de la Corona, la han preparado durante los últimos tres años para convertirse en la primera mujer en ostentar el mando supremo de las Fuerzas Armadas cuando llegue al trono.
La Academia del Aire y del Espacio de San Javier acogerá este viernes el acto de entrega de los reales despachos de empleo a los nuevos oficiales que presidirá la familia real y con el que se despide el curso académico, una ceremonia en la que la princesa recibirá la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco que le concedió el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio.
Alba Marqués
Buenos días. La Academia del Aire y del Espacio de San Javier acogerá este viernes, a partir de las 10.30 horas, el acto de entrega de los reales despachos de empleo a los nuevos oficiales que presidirán Los Reyes y la Infanta Sofía y con el que se despide el curso académico, una ceremonia en la que la princesa Leonor recibirá la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco que le concedió el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio.
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