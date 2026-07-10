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Cortada la autovía A-7 que conecta Almería con la Región de Murcia por el incendio en Los Gallardos: este es el desvío alternativo

La circulación ha sido restringida por motivos de seguridad debido a su cercanía al incendio

Efectivos luchando contra el incendioen Los Gallardos.

Efectivos luchando contra el incendioen Los Gallardos.

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Javier Ayala

Javier Ayala

El trágico incendio de Los Gallardos (Almería), que ya se ha cobrado la vida de 12 personas y la desaparición de otras 23, sigue fuera de control y ha provocado el cierre de la autovía A-7 a la altura de la propia población de Los Gallardos, en el kilómetro 709 y se prolonga hasta el kilómetro 715.

Ya desde primera hora de la mañana, los turismos que circulaban por esta vía podían observar la cercanía de las llamas y, la evolución del incendio, ha provocado que se tome la decisión de restringir el paso de vehículos debido a unas condiciones que suponen un riesgo para conducir. La prohibición está activa para todos los carriles.

Desde el 1-1-2 de Andalucía se pide extremar la precaución, seguir las indicaciones de operativos y paneles informativos y estar atentos a las indicaciones de los servicios de emergencia en todo momento.

Desvío alternativo

En caso de viajar en dirección Almería, en el kilómetro 709 debes coger la salida hacia N-340a/Los Gallardos/AL-6111/Turre/AL-6109/Bédar. Llegarás a una rotonda en la que hay que coger la primera salida: N-340a/AL-6111. Tras tres kilómetros, gira a la derecha e incorpórate a E-15/A-7 por el ramal en dirección Níjar/Almería. De esta forma volverás a la A-7 tras haber sorteado la zona cortada.

En caso de viajar en dirección Región de Murcia, en el kilómetro 715 toma la salida hacia ALP-114 en Bédar. Tras 5 km, en la rotonda, toma la segunda salida E-15/A-7 en dirección Vera/Murcia.

Estos desvíos alternativos actualmente se encuentran con una importante congestión y el tráfico es lento. Desde las instituciones se pide máxima precaución si vas a viajar por la zona.

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