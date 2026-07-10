Ciberreg ofrecerá formación gratuita frente a ciberataques para las pymes de diez municipios de la Región de Murcia

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la Región de Murcia contarán este otoño con un programa gratuito de formación y asesoramiento en ciberseguridad que recorrerá diez municipios y ofrecerá herramientas prácticas para hacer frente a los hackers y a las amenazas digitales que, cada vez, se dan con más frecuencia.

La iniciativa, denominada Ciberreg, llegará entre septiembre y diciembre a Murcia, Cartagena, Lorca, Caravaca de la Cruz, Yecla, Águilas, San Javier, Torre Pacheco, Molina de Segura y Alcantarilla con un total de 50 talleres presenciales dirigidos a pymes, autónomos y otras entidades productivas.

El programa permitirá a las empresas aprender a prevenir fraudes por correo electrónico, detectar intentos de suplantación de identidad, proteger información sensible, gestionar de forma segura los accesos a sus sistemas, realizar copias de seguridad o responder ante un ciberincidente. Además de la formación, los participantes podrán acceder sin coste a herramientas de diagnóstico y asesoramiento especializado para evaluar y mejorar su nivel de protección digital.

La iniciativa se desarrollará entre septiembre y diciembre en ciudades como Murcia, Cartagena, Lorca o Molina

Las Cámaras de Comercio de Murcia, Cartagena y Lorca colaborarán en la organización y difusión de las actividades, facilitando que el programa llegue a empresas de todo el territorio y adaptando la oferta formativa a las necesidades de cada comarca. El convenio fue firmado este viernes por la consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, junto a los presidentes de las tres cámaras de la Región, Miryam Fuertes (Murcia), Miguel Martínez (Cartagena) y Juan Francisco Gómez (Lorca).

La consejera aseguró que "la colaboración con las cámaras de comercio resulta fundamental para que este proyecto llegue a todos los rincones de la Región. Su conocimiento del tejido empresarial permitirá adaptar las actuaciones a las necesidades reales de nuestras empresas".

Con la agroalimentación en el foco

El proyecto prestará una atención especial al sector agroalimentario y a toda su cadena de valor, aunque está abierto al conjunto del tejido empresarial regional, especialmente a aquellas pequeñas empresas que no disponen de personal especializado en ciberseguridad.

El despliegue del programa será posible gracias a los acuerdos de colaboración firmados entre la Fundación Integra y las cámaras de comercio de Murcia, Cartagena y Lorca, que actuarán como entidades colaboradoras para acercar la formación y los recursos al mayor número posible de empresas de la Región, explicaron desde la Comunidad.

"La transformación digital solo será realmente útil si va acompañada de seguridad. Queremos que cualquier pyme o autónomo de la Región pueda acceder gratuitamente a herramientas y conocimientos que le permitan proteger su actividad frente a las amenazas digitales", concluyó López Aragón.

Ciberreg forma parte del programa Retech (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica) y está impulsado por la Fundación Integra en la Región de Murcia. La iniciativa cuenta con una financiación de 1,2 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, a través de NextGenerationEU, en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).