Carmen Conesa: "La Región es especial durante todo el año, y eso lo saben y reconocen quienes nos visitan"

Las expectativas prevén este 2026 como el mejor verano turístico desde que existen registros. ¿A qué factores y atractivos podemos atribuir estos buenos resultados aún por confirmar?

El sector turístico nos ha trasladado su optimismo para la temporada turística estival, en la que esperan alcanzar e incluso superar en esta primera quincena de julio el 90% de ocupación en la zona de La Manga y el Mar Menor, el 80% en Águilas y Mazarrón, el 75% en ciudades como Lorca y Cartagena, y en la que los alojamientos rurales que cuenten con servicios como piscinas llegarán a la ocupación completa.

Los factores son muchos y muy variados, pero podemos destacar el diálogo con el sector, la apuesta por la diversificación de la oferta y por la promoción de la Región con todos sus productos turísticos para atraer visitantes durante todo el año, y la diversificación de mercados emisores de turismo internacional.

¿Se entiende el auge del turismo rural, también con unas perspectivas muy favorables para estos meses de julio y agosto, como una prueba del éxito de todo el trabajo dirigido a la desestacionalización del turismo?

Sin duda, el turismo rural y el turismo slow es un segmento turístico que está viviendo un espectacular desarrollo, ya que en el global de 2025 creció un 40% en número de viajeros, y que es parte fundamental de nuestra evolución actual, gracias sobre todo al amplio catálogo de experiencias que puede ofrecer. Nos encanta que los visitantes de España, de Europa y del resto del mundo conozcan nuestros dos mares, nuestras playas y nuestras costas, pero también nos ilusiona mucho que estén descubriendo, durante todo el año, que esta tierra cuenta con algunos de los parajes de interior más bonitos y con más encanto que se puedan disfrutar.

Una de estas herramientas clave para desestacionalizar la demanda ha sido el Bono Turístico. ¿Qué balance hace de su aplicación?

La última convocatoria del Bono Turístico de la Región de Murcia se ha saldado con 2.744 reservas y 6.145 pernoctaciones en alojamientos turísticos de la Región, un nuevo éxito de una iniciativa que está ayudando, y mucho, a que nos visiten y conozcan durante todo el año. Pero lo más significativo es que, con una inversión por parte del Gobierno regional de 500.000€, este turismo ha generado un impacto económico directo superior al millón de euros solo en reservas de alojamiento y sin contar con el gasto asociado que el turista realiza en sectores relacionados como la gastronomía, la cultura, o el transporte.

Los buenos resultados no deben ‘acomodar’ a un sector que tiene que seguir modernizándose. ¿Qué estrategias se llevan a cabo desde la Consejería de Turismo para seguir impulsando su competitividad?

Acabamos de resolver las ayudas para la modernización de alojamientos, dotada con 7,6 millones de euros, de la que se han beneficiado 61 establecimientos en 23 municipios diferentes, y el presidente López Miras ya ha anunciado que pondrá a disposición del sector 3 millones de euros como parte del compromiso del Gobierno regional con el I Pacto por el Turismo de la Región de Murcia, de los cuales 2,5 millones irán destinados a seguir financiando la modernización y mejora de alojamientos.

Además de esto, podemos hablar de las ayudas que hemos lanzado desde el Gobierno regional para elevar la categoría de los alojamientos o para mejorar su accesibilidad, donde hemos invertido otros 1,8 millones de euros, y en esta línea seguiremos trabajando.

El clima, los parajes naturales y la gastronomía son los mejores anfitriones que se puede uno encontrar cuando sale en busca de un lugar donde ser feliz Carmen Conesa — Consejera de Turismo

El récord de cifras en turismo extranjero y gasto hasta el mes de mayo refleja la atracción que despierta nuestro territorio a nivel internacional, pero, ¿hay temor de que este crecimiento derive en un futuro próximo en una masificación en determinados puntos regionales?

Precisamente acabamos de conocer que en los primeros 5 meses del año hemos alcanzado los 463.349 turistas internacionales y que estos han realizado un gasto en la Región superior a los 621 millones de euros, lo que supone un nuevo récord histórico fundamentado especialmente en el crecimiento del Aeropuerto Internacional Región de Murcia, que ha aumentado un 14% su número de pasajeros durante este año. Y pese a lo que ocurre en otros territorios, nosotros lo hemos hecho sin masificaciones y sin sufrir de zonas tensionadas, y con un crecimiento estable durante todos los meses del año.

¿Sobre qué pilares debe sustentarse el turismo del futuro?

Sin duda, el turismo del futuro en la Región de Murcia debe sustentarse sobre los pilares de la sostenibilidad, el equilibrio, la calidad y la accesibilidad.Nuestro futuro turístico traerá cifras récord, un alto impacto económico y empleo estable de calidad, como ya viene haciendo, pero se sustentará en el sentido común, en el diálogo y en el respeto a nuestra Región y a su gente.

La Región de Murcia aún ‘guarda’ pueblos y rincones que esperan a ser descubiertos. ¿Qué valor tiene ese trabajo diario de vecinos, alcaldes y ayuntamientos en la conservación de tradiciones y patrimonio?

Ese trabajo es imprescindible. Ojalá los ciudadanos de esta Región fueran conscientes de hasta qué punto el éxito de nuestro turismo parte de su hospitalidad, de su capacidad para trasladar su alegría a quienes nos visitan y de su forma de mantener vivas sus costumbres y su patrimonio. Y esto se percibe con más claridad en las localidades más pequeñas, más cercanas, y ahí el trabajo de los vecinos, los alcaldes, los alcaldes pedáneos y las administraciones locales es esencial.

¿Qué tiene de especial el verano en la Región de Murcia que permite disfrutar de ‘Felicidad de la Buena’?

Todo es especial aquí, y eso los de aquí lo sabemos muy bien. El clima, la oferta turística, nuestros parajes naturales, nuestra gastronomía y, sobre todo, nuestra gente, los mejores anfitriones que se puede uno encontrar cuando sale de casa en busca de un lugar donde ser feliz, al menos por unos días. Pero déjame terminar diciendo que la Región de Murcia es especial durante todo el año, y eso lo saben y lo reconocen cada vez más quienes nos visitan.