Tiempo
La Aemet espera que la Región no supere los 40 grados este viernes y activa la alerta por calor solo en una comarca
La Vega del Segura estará bajo aviso amarillo desde las 13.00 hasta las 21.00 horas de este 10 de julio
La ola de calor dará un ligero respiro a los murcianos este viernes. Aunque las temperaturas continuarán siendo altas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la Región de Murcia baje de los 40 grados con máximas de hasta 37-39 grados.
En los últimos días todo el territorio murciano había estado bajo alerta por calor, en algunas zonas de nivel naranja, pero este viernes, 10 de julio, la Aemet ha activado el aviso amarillo en una única comarca, la Vega del Segura, desde las 13.00 a las 21.00 horas.
Así, la predicción apunta a un ligero descenso de las temperaturas, localmente sin cambios en el litoral.
En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 37 de máxima en Caravaca de la Cruz; 21 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 37 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 39 de máxima en la ciudad de Murcia.
Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a moderados de componente sur por la tarde. Los cielos estarán poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior.
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