El absentismo laboral le cuesta a la Región de Murcia más de 1.000 millones al año

El debate nacional sobre el absentismo laboral ha encontrado eco en la Región de Murcia, donde el Gobierno autonómico defiende que el fenómeno trasciende la confrontación política y requiere respuestas consensuadas ante un impacto económico que sitúa en torno a los 1.000 millones de euros anuales.

La portavoz del Ejecutivo regional, Marisa López Aragón, respaldó ayer que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya abierto el debate sobre esta cuestión, aunque evitó entrar en propuestas concretas sobre las bajas laborales y puso el acento en el trabajo que la Comunidad desarrolla desde hace meses junto a sindicatos, empresarios, administraciones y colegios profesionales para elaborar una estrategia regional.

A preguntas de los periodistas sobre la polémica generada por las declaraciones de Feijóo, López Aragón sostuvo que el líder popular "ha puesto sobre la mesa un problema que afecta a España, que es precisamente el absentismo laboral", y lamentó que las críticas se hayan centrado en el hecho de abordar esa cuestión.

La portavoz recordó que la Comunidad ha constituido un Foro sobre Absentismo en el que participan las consejerías de Salud y de Empresa, el Servicio Murciano de Salud, mutuas colaboradoras, colegios profesionales y otros agentes implicados. Según explicó, ese órgano trabaja para analizar las causas del fenómeno y consensuar soluciones.

"Ahora mismo el absentismo laboral cuesta en la Región de Murcia más de 1.000 millones de euros y, por lo tanto, es un problema real", afirmó López Aragón, quien añadió que el objetivo del foro es "analizar las causas de ese absentismo y poder llegar a acuerdos y soluciones entre todos".

Fuentes del Gobierno regional insistieron en que el absentismo laboral constituye "un asunto complejo y delicado que hay que abordar desde el rigor, el diálogo social y medidas concretas", al considerar que afecta tanto a trabajadores como a empresas y administraciones.

La Comisión del Foro sobre Absentismo celebró su última reunión a finales de junio para estudiar las aportaciones realizadas por todos los sectores representados y continuar avanzando en la elaboración de una Estrategia Regional contra el Absentismo.

El consejero de Empleo, Luis Alberto Marín, en su despacho de la Consejería. / Juan Carlos Caval

Acuerdos ya alcanzados

Entre los acuerdos alcanzados durante ese encuentro figura la necesidad de reforzar la atención primaria, la inspección médica, la coordinación con las mutuas colaboradoras y los protocolos de reincorporación al puesto de trabajo. Los participantes también coincidieron en impulsar guías y planes de salud mental, así como estudiar posibles incentivos para las empresas.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, defendió que el absentismo laboral representa "un reto real que preocupa al Gobierno regional y al conjunto de la sociedad española" y sostuvo que, por su complejidad, las respuestas deben surgir "del diálogo social, del análisis riguroso y de medidas concretas".

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Marín subrayó además que la estrategia impulsada por la Comunidad "no se trata de mermar derechos laborales, sino de protegerlos, ni de cuestionar los criterios médicos, sino simplemente de analizar datos, evaluar la información a fondo y hacer un diagnóstico lo más preciso posible" para reducir un problema con consecuencias económicas y sociales.