Casi 2.000 aspirantes murcianos opositarán este sábado para ingresar en la Guardia Civil

La Región de Murcia será uno de las 20 sedes en las que este sábado se celebrarán las oposiciones para ingresar en la Guardia Civil. Un total de 1.818 aspirantes, cerca de un 7% del total. Entre ellos 547 son mujeres, lo que supone más de un 30%. El resto, 1.271 aspirantes, un 69% del total, son hombres.

La fase de oposición se divide en cuatro pruebas: conocimientos (teóricos y psicotécnicos), físicas, entrevista personal y reconocimiento médico. La prueba practicada este sábado consiste en la realización de una serie de test sobre conocimientos teóricos generales, idiomas, ortografía, gramática y psicotécnicos.

Las personas opositoras que obtengan puntuación suficiente en esta prueba de conocimientos serán convocadas para realizar las pruebas físicas: un circuito de coordinación y agilidad, una prueba de resistencia (carrera de dos kilómetros de distancia), una prueba de fuerza consistente en la realización de un número determinado de flexiones según el sexo y una prueba de natación de 50 metros.

Los que superen estas últimas pruebas serán sometidos a una entrevista personal para evaluar su idoneidad psíquica para el puesto de trabajo al que optan y finalmente un reconocimiento médico para valorar su estado de salud y aptitud física.

Los aspirantes que culminen este proceso de concurso-oposición se incorporarán a la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén) y al Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada” de Valdemoro (Madrid), donde recibirán su formación profesional durante un curso académico que concluirá con 40 semanas de prácticas en unidades del Cuerpo. Superado esta fase de instrucción se convertirán en guardias civiles profesionales.

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A nivel nacional, un total de 26.806 personas opositarán por una de las 3.240 plazas ofertadas este año para ser guardia civil.