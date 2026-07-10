Casi 1 de cada 10 universitarios murcianos cambia de carrera el primer año

Entrar a la universidad supone un momento decisivo para la mayoría de los preuniversitarios, quienes tienen que elegir, muchas veces de forma atropellada, a qué se quieren dedicar o qué camino seguirán en los próximos años. La incertidumbre unida también a los problemas de acceso que hay en algunas titulaciones por la alta demanda y la limitación de plazas, lleva a que casi uno de cada diez universitarios murcianos de nuevo ingreso cambie de carrera durante el primer año.

Cambiar de estudios no supone un drama y es preferible hacerlo en el primer curso, si se tiene claro que lo que se ha elegido no era lo que se buscaba.

Las últimas cifras del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades consultadas por La Opinión muestran que en el curso 2022-2023 (último del que hay datos disponibles) el 8,6% de los alumnos universitarios de nuevo ingreso de la Región de Murcia decidieron cambiar de estudios. Esta cifra es algo superior a la media nacional, que se sitúa en el 8,12%, siendo las ramas de ciencias e ingeniería y arquitectura las que concentran la mayor tasa de cambio.

Los alumnos que han superado la prueba de acceso a la universidad (PAU) en esta convocatoria acaban de solicitar la admisión a distintos grados en diferentes universidades y en muchos casos las elevadas notas de corte abren una abanico a elegir, que no siempre es el deseado.

Miles de jóvenes de la Región de Murcia están pendientes estos días de conocer si logran plaza en los estudios elegidos tras publicarse el pasado lunes las notas de corte para acceder a las titulaciones de la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), en las que el doble grado de Matemáticas y Física marca el récord con un 13,475, seguido de Medicina (13,311) y Odontología (13,132). Estas instituciones de educación superior han recibido para el próximo curso 2026-2027 una avalancha de solicitudes, con más de 20.000 aspirantes, de los que aproximadamente la mitad son la de la comunidad y el resto de otras autonomías.

Muchos estudiantes que no consiguen entrar el primer año en el grado deseado se matriculan en otro del mismo campo e intentan cambiar al año siguiente, sobre todo en ciencias, donde un 12,4% de alumnos varía, y en ingenierías, donde la tasa de cambio es cercana al 11%.

El Ministerio de Universidades recoge que la tasa de cambio de carrera en el primer año de estudios es más elevada en las universidades públicas que en las privadas, una tendencia que también se da en la Región de Murcia. En concreto, los alumnos que varían sus estudios en la UMU en el primer curso de grado se sitúa en el 8,37%, mientras que en la UPCT es del 10,18% y en la Universidad Católica San Antonio (UCAM) está en el 7,53%.

Pese a ello, un cambio de estudio no evidencia falta de talento, ya que dudar y reorientarse no es fracasar, sino que ofrece al alumno más información sobre sí mismo.

El sistema ofrece muchas vías para continuar formándose: traslados de expediente, convalidaciones, la Formación Profesional de grado superior o las microcredenciales.

Los alumnos con notas bajas cambian más

Los estudiantes con notas de admisión más bajas tienden a cambiar más de carrera. Por ejemplo, en el tramo de nota de 5 a 5,5 puntos, la tasa de cambio es del 13,6%, mientras que en el tramo de 12 a 14 puntos es del 8,2%.

Además, existe una relación directa y positiva entre los estudiantes con notas de acceso altas y su rendimiento, que alcanza el 91,6 %. Los mejores rendimientos se dan en Enfermería (93%), Magisterio de Primaria (92%) y Medicina (90,5%).