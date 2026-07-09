Las viviendas asequibles de la Región de Murcia podrán convertirse en despacho, pero no en segunda residencia

Tener un despacho o una habitación destinada a teletrabajar, a ejercer como asesor o psicólogo, a dar clases particulares (presenciales u online) u otros oficios... La vivienda asequible deberá ser, principalmente, residencia habitual, pero no quedará blindada frente a cualquier otro uso cotidiano, tal y como se recoge en el nuevo decreto ley de la Región de Murcia.

Permitirá que el comprador, adjudicatario o arrendatario, o cualquier miembro de su unidad familiar o de convivencia, pueda ejercer en la casa una profesión, oficio o pequeña actividad compatible con el uso residencial, siempre que cuente con las licencias y autorizaciones necesarias.

Es una de las principales condiciones que recoge el nuevo texto que fue aprobado la pasada semana por el Consejo de Gobierno y que incorpora distintos requisitos para acceder a este tipo de inmuebles destinados a garantizar que tengan realmente un uso residencial tanto para jóvenes como para familias murcianas, según el reto que se marcó el pasado año el presidente regional, Fernando López Miras.

Que no esté vacía más de tres meses seguidos

Lo que sí prohíbe la norma es destinar estos inmuebles a segunda residencia o dejarlos vacíos más de tres meses seguidos al año sin causa justificada y autorizada por la Consejería competente, en este caso, la de Infraestructuras y Desarrollo Territorial.

Este es uno de los aspectos más novedosos del decreto, del que ya adelantó la pasada semana algunas de las principales medidas el consejero Jorge García Montoro para controlar esa ocupación efectiva mediante el criterio temporal.

La vivienda se considerará domicilio habitual y permanente siempre que no permanezca desocupada más de tres meses seguidos al año, salvo que exista una causa justificada y autorizada por la Consejería. Con la crisis de vivienda que hay tanto en la Comunidad como en España, la Comunidad busca así precisamente que las viviendas asequibles no acaben siendo destinadas a inversión, segunda residencia o, directamente, a que queden inmuebles deshabitados.

También el proyecto contempla un severo castigo a los okupas: quedan excluidas todas aquellas personas que hayan sido condenadas por allanamiento o usurpación de vivienda (por sentencia o sancionados administrativamente de forma firme) en los últimos diez años.

A expensas de que, esta vez sí, reciba el apoyo de Vox en la Asamblea Regional para sacarlo adelante (con el cambio de la "prioridad nacional" por "arraigo"), el texto recoge la exigencia de Vox de que no podrán acceder a una vivienda asequible, ni en compra ni en alquiler, aquellas personas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda en la última década, tal y como adelantó La Opinión en enero.

El proyecto impulsa la conversión de oficinas y locales en viviendas para aumentar la oferta

La restricción también se extiende a quienes hayan sido sancionados mediante resolución administrativa firme en los últimos diez años y la exigencia afecta a adquirentes, adjudicatarios, promotores individuales para uso propio y arrendatarios.

La norma fija además un umbral de ingresos más amplio para acceder a esta nueva modalidad de vivienda protegida: podrán optar a ella las unidades familiares o de convivencia con ingresos máximos de 6,5 veces el actual IPREM (equivalentes a unos 2.836 euros mensuales), con coeficientes correctores para familias numerosas o unidades en las que haya personas con discapacidad. El decreto establece también que los ingresos mínimos deberán superar una vez el IPREM.

Régimen de protección durante diez años

El decreto también establece que el régimen de protección de estas viviendas tendrá, con carácter general, una duración de diez años desde la licencia de primera ocupación o título habilitante equivalente. No obstante, el propietario podrá solicitar la extinción de ese régimen a partir del quinto año, siempre que reintegre las ayudas, bonificaciones tributarias u otros beneficios recibidos, con los intereses correspondientes. En el caso de viviendas promovidas sobre suelo destinado a protección pública, el régimen será permanente mientras se mantenga esa calificación del suelo.

Otra novedad es que la vivienda asequible no se limitará únicamente a promociones de nueva construcción: el decreto incluye también viviendas terminadas o existentes, así como aquellas procedentes de la rehabilitación de edificios o que ya estuvieran construidas y tuvieran previamente la condición de libres, siempre que cumplan los requisitos exigidos. Además, esta nueva figura no estará sujeta al procedimiento formal de calificación de vivienda protegida, aunque sí a las reglas de control que establezca la Consejería, según el documento publicado en el BORM.

Abre la puerta a que se pueda realizar el ejercicio de una profesión u oficio en la vivienda, siempre que cuente con las licencias necesarias

También recoge medidas urbanísticas de calado para aumentar el número de viviendas disponibles, como la posibilidad de transformar en viviendas determinados inmuebles o suelos con uso terciario, como oficinas, usos sanitarios privados o alojamientos hosteleros, sin necesidad de modificar el planeamiento si se cumplen las condiciones previstas. También se permite convertir locales en planta baja en viviendas, aunque con límites: no podrán acogerse a esta medida los bajos que den frente a ejes comerciales ni los situados en cascos antiguos cuando así lo recoja el planeamiento municipal.

A la espera de los precios máximos de venta y alquiler

El decreto abre además la puerta a implantar vivienda protegida en suelo vacante de equipamientos públicos, con exclusión de los usos educativos y sanitarios. Esa edificabilidad residencial deberá ser inferior al 5% de la edificabilidad residencial prevista para el ámbito o sector y estará condicionada a que se mantenga la suficiencia de los equipamientos disponibles.

Pese a todo lo ya conocido sobre el nuevo decreto, quedan pendientes algunos flecos tal y como reconoció García Montoro hace unos días, como la orden que deberá fijar los precios máximos de venta y alquiler de la vivienda asequible y la regulación concreta de algunos requisitos de acceso.