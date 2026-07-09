"Aquí el único asimétrico es Lucas", la portavoz regional Marisa López Aragón carga contra el delegado del Gobierno

El pulso político en torno al déficit asimétrico ha vuelto a endurecerse en la Región de Murcia. Tras el choque abierto esta semana entre el Gobierno regional y el Ejecutivo central por la propuesta de flexibilizar los objetivos de déficit de las comunidades autónomas peor financiadas, la portavoz del Ejecutivo murciano, Marisa López Aragón, elevó este jueves el tono de la confrontación y cargó directamente contra el secretario general del PSOE regional, Francisco Lucas, al que acusó de defender una reforma del sistema de financiación que, en su opinión, solo respaldan los socialistas murcianos y ERC.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, López Aragón fue preguntada por la propuesta planteada por el Gobierno de España sobre un déficit asimétrico para las comunidades con peor financiación y por el hecho de que el Ejecutivo murciano la rechace ahora cuando hace dos años defendía la posibilidad de establecer un tratamiento diferenciado, siempre ligado a una reforma del sistema de financiación autonómica.

La portavoz insistió en que la posición del Gobierno regional no ha variado su posición y reiteró que la solución pasa por cambiar el modelo de financiación, pero rechazó la propuesta planteada por el Ministerio de Hacienda al considerar que perjudica a la Región de Murcia. En ese contexto, dirigió sus críticas a Francisco Lucas. "Yo no soy quién para dar consejos al señor Lucas, pero sí que le diría que Lucas debería hacérselo mirar", afirmó.

López Aragón sostuvo que la reforma del sistema de financiación que, según ella, plantea el Ejecutivo central únicamente cuenta con el respaldo de los socialistas murcianos y de ERC. En ese sentido, aseguró que ni el presidente de Asturias, Adrián Barbón, ni el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, comparten esa propuesta.

La portavoz defendió que "defender lo indefendible no tiene ningún sentido" y fue un paso más allá al afirmar que "aquí el único asimétrico es el señor Lucas", en alusión al debate abierto sobre el déficit asimétrico entre comunidades autónomas.

¿Los terceros peor financiados?

A juicio del Ejecutivo regional, la propuesta impulsada por el Gobierno de España situaría a la Región de Murcia entre las comunidades peor financiadas del país y supondría consolidar un modelo que consideran perjudicial para los intereses de la comunidad autónoma. "Junto a Junqueras son los únicos que apoyan esa reforma del sistema de financiación", aseguró López Aragón, quien insistió en que ese planteamiento "nos coloca de los peores financiados a los terceros peores financiados" y, por tanto, "no es admisible".

La controversia gira en torno a la posibilidad de que distintas comunidades autónomas dispongan de objetivos de déficit diferentes en función de su situación financiera. El Gobierno de España sostiene que esa flexibilidad permitiría aumentar el margen de gasto de las autonomías con mayores necesidades y defiende que la Región de Murcia sería una de las beneficiadas, pero el Ejecutivo de Fernando López Miras considera que la medida no resuelve el problema de fondo y únicamente incrementa el endeudamiento sin corregir la infrafinanciación estructural.

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La propuesta ya provocó esta semana un fuerte enfrentamiento político después de que el presidente regional rechazara el denominado déficit asimétrico por entender que supone un trato desigual entre territorios y reclamara una reforma multilateral del sistema de financiación autonómica negociada con todas las comunidades. En sentido contrario, el PSOE regional sostiene que la medida permitiría a la Región de Murcia disponer de más recursos y acusa al Gobierno autonómico de anteponer la estrategia política del Partido Popular a los intereses económicos de la comunidad.