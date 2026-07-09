¿Qué es la 'tasa Shein' y cuánto tendré que pagar ahora de más si hago un pedido online?

La 'tasa Shein' es el nombre con el que popularmente se conoce al nuevo arancel temporal de la Unión Europea para los envíos de bajo valor procedentes de países de fuera de la UE, especialmente de China. La medida entró en vigor el pasado 1 de julio y afecta principalmente a plataformas como Shein, Temu o Aliexpress, cuyo modelo de negocio se basa en el envío masivo de productos baratos directamente al consumidor europeo.

La normativa establece un cargo fijo de 3 euros por cada categoría de producto incluida en un pedido de menos de 150 euros procedente de un país extracomunitario. Es decir, no se cobra por paquete, sino por tipo de artículo. Por ejemplo, si un pedido incluye diez camisetas iguales, el recargo será de 3 euros. Si contiene camisetas, zapatos y cosméticos, el cargo será de 9 euros (3 euros por cada categoría de producto).

¿A quién afecta?

La medida se aplica a todos los envíos de menos de 150 euros procedentes de fuera de la Unión Europea, aunque en la práctica afecta sobre todo a las grandes plataformas chinas como Shein, Temu y Aliexpress, ya que concentran la inmensa mayoría de este tipo de importaciones. Según datos de la Comisión Europea, alrededor del 91 % de estos paquetes proceden de China.

¿Quién paga esos 3 euros?

La obligación formal recae sobre las plataformas o los operadores que importan la mercancía, pero el coste, en la mayoría de los casos, se trasladará al consumidor final, algo que ya están haciendo algunas empresas, mientras que otras han optado por asumirlo para mantener su competitividad.

¿Por qué la ha aprobado la Unión Europea?

Bruselas justifica la medida por varios motivos: equilibrar la competencia entre el comercio europeo y las plataformas extracomunitarias de bajo coste, reducir el fraude aduanero, como la infravaloración de mercancías o el fraccionamiento de pedidos para eludir controles, reforzar los controles de seguridad y calidad sobre los productos importados, aliviar la presión sobre los servicios aduaneros, desbordados por la llegada de millones de pequeños paquetes cada año; y proteger al comercio local, que denuncia desde hace años una competencia en condiciones desiguales.

¿Qué pretende conseguir?

El objetivo es que las compras de productos extremadamente baratos pierdan parte de su ventaja económica frente al comercio europeo y que los consumidores valoren alternativas de proximidad. No obstante, algunos economistas consideran que el impacto sobre los hábitos de compra será limitado, ya que muchos artículos seguirán siendo muy baratos incluso con el recargo.