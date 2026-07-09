Copa del Mundo
Estas son las pantallas gigantes instaladas en la Región para apoyar a España contra Bélgica
Hasta una decena de muncipios habilitarán esta posibilidad de seguir el partido
La Selección sigue avanzando eliminatorias y la ilusión crece en todos los españoles. A tan solo tres partidos de volver a saborear la gloria, la expectación es máxima y los ayuntamientos de la Región de Murcia se están volcando para que los aficionados vivan el partido en comunidad. Las pantallas gigantes son uno de los principales reclamos y, por ello, te dejamos un listado con los municipios que han puesto a disposición de sus vecinos esta posibilidad de seguir el partido.
Murcia
Se instalará una pantalla gigante en el barrio del Carmen. Más concretamente, en el Jardín Pintor Pedro Flores, para que vecinos y visitantes puedan seguir en directo el encuentro entre España y Bélgica, coincidiendo con las fiestas patronales. Además, algunos centros comerciales también habilitarán pantallas gigantes.
Lorca
Se instalará una pantalla gigante en la plaza de Calderón de la Barca, frente al Teatro Guerra. Además, habrá una 'fan zone' desde las 20.00 horas con música, DJ, pintacaras, banderas y aplaudidores para animar a la Selección.
Molina de Segura
El lugar de reunión será la plaza de España, donde se instalará una pantalla de 20 metros cuadrados. Además, han convocado un concurso en redes sociales para premiar al seguidor de La Roja que acuda mejor caracterizado.
Mazarrón
Hasta tres pantallas gigantes se van a repartir por Mazarrón para que los vecinos y visitantes puedan apoyar a España en la búsqueda de su pase a semifinales. En concreto, se colocarán en la plaza del Ayuntamiento de Mazarrón, el paseo del Puerto de Mazarrón y en el complejo deportivo Mares de Papel.
Además, también han organizado una 'fan zone' que estará abierta desde las 20.00 horas. Al término del partido, se celebrará un tributo a ABBA a cargo de Generation Abba dentro del ciclo de conciertos Mares de Plata.
Santomera
También apoyará al combinado español en esta ocasión como ya lo hizo con el partido de octavos. Para ello instalará una pantalla gigante en el Auditorio Ginés Abellán cuyas puertas abrirán a las 20.00 horas.
Santiago de la Ribera
Inmerso en plenas fiestas patronales, han preparado una pantalla para ver el partido junto al Mar Menor, en la explanada Barnuevo. A su término, habrá un concierto de Aparatus Band.
Los Alcázares
Se podrá seguir el partido en el nuevo parque multifuncional, coincidiendo con la celebración de The Burger Week.
Cieza
En la Plaza de España se habilitará una pantalla gigante. Además, habrán disponibles bocadillos de jamón.
Alhama de Murcia
La cita, que tendrá acceso libre hasta completar aforo, será en el jardín El Palmeral donde se colocará una gran pantalla.
Totana
En la pedanía totanera de Las Viñas y Carivete también aprovecharán la celebración de sus fiestas para colocar una pantalla gigante donde poder ver el encuentro.
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