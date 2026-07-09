Estos son los municipios más baratos para alquilar en la Región de Murcia, según idealista

Lorca y Molina de Segura son los municipios donde es más barato alquilar en la Región de Murcia, según un estudio de idealista. En concreto, en la ciudad del Sol el precio al mes por metro cuadrado es, de media, de 7,2 euros, frente a los 9,5 euros de media regional, un 24,4% más barato.

En el caso de Alcantarilla, este precio es de 7,4 euros (-21,4%), y en el de Molina de 7,5 euros (-20,9%).

A nivel nacional, Baeza, en la provincia de Jaén, es el municipio más barato para alquilar una vivienda en España, con 5,2 euros al mes por cada metro cuadrado de media, según un estudio realizado por idealista, el principal marketplace inmobiliario del sur de Europa, basado en su informe de precios del segundo trimestre de 2026. Todos los demás municipios de la lista tienen precios mayores.

Con un precio de 6,5 euros/m2 se sitúan cuatro municipios: Almendralejo (Badajoz), Úbeda (Jaén) y Lucena (Córdoba), junto a Puertollano (Ciudad Real) también en 6,5 euros/m2. Le sigue Almansa en Albacete con 6,6 euros/m2 y Linares en Jaén con 6,7 euros/m2.

Por encima de los 6,7 euros se encuentran Plasencia (Cáceres) y Ponferrada (León), ambos con 6,9 euros/m2, Valdepeñas (Ciudad Real) y Ontinyent (Valencia) con 7,1 euros/m2, Lorca (Murcia) con 7,2 euros/m2, Ogíjares (Granada) con 7,3 euros/m2, Mérida (Badajoz) y Alcantarilla (Murcia) con 7,4 euros/m2, y Molina de Segura (Murcia) con 7,5 euros/m2.

Los siete últimos municipios del ranking son Motril (Granada) y La Zubia (Granada) con 7,6 euros/m2, Calatayud (Zaragoza), Narón (A Coruña), Ronda (Málaga) y Elda (Alicante) con 7,7 euros/m2, y Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Benicarló (Castellón) y Almazora/Almassora (Castellón) con 7,9 euros/m2. En todos los casos, la diferencia entre los precios de estos municipios y sus respectivas comunidades autónomas son notables.

El mayor salto se da en Baeza, que es un 61,7% más económico que el precio medio de Andalucía, seguido de Úbeda y Lucena, también frente a Andalucía (-52,0% en ambos casos).

Por el contrario, el menor salto se da en Mérida frente a Extremadura (-3,4%) y en Plasencia y Alcázar de San Juan frente a sus respectivas comunidades autónomas (-10,1% en ambos casos).

Los municipios más baratos de cada comunidad autónoma

El estudio realizado por idealista se completa con las localidades más asequibles de cada una de las 17 comunidades autónomas españolas.

Además de las comunidades con municipios en las 25 primeras posiciones del ranking nacional -Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Aragón y Galicia-, Cataluña suma un municipio por debajo de los 10 euros con Tortosa en Tarragona (8,1 euros/m2), junto a Asturias con Langreo (8,2 euros/m2).

Noticias relacionadas

A continuación se sitúan La Rioja con Logroño (9,7 euros/m2), Cantabria con Torrelavega (9,9 euros/m2), Canarias con Arucas en Las Palmas (10,2 euros/m2), Madrid con Arroyomolinos (11,4 euros/m2), Navarra con Pamplona (11,4 euros/m2), Baleares con Inca (12,4 euros/m2) y Euskadi con Vitoria en Álava (12,6 euros/m2).