Siete proyectos de la UMU captan 2,7 millones para reducir el impacto ganadero en el Mar Menor

La Universidad de Murcia (UMU) ha captado cerca de 2,7 millones de euros para poner en marcha siete proyectos de investigación e innovación dirigidos a la recuperación ambiental del Mar Menor. Las iniciativas, seleccionadas en la convocatoria de ayudas de la Fundación Biodiversidad, persiguen mejorar la funcionalidad ecológica de la laguna mediante actuaciones orientadas a disminuir el impacto ambiental de la actividad ganadera.

La financiación, que supera los 2,68 millones de euros, sitúa a la institución académica entre las entidades científicas con mayor participación en esta convocatoria estatal, según destacan fuentes de la Universidad de Murcia. A su juicio, el resultado refleja "la capacidad investigadora" de la UMU en el ámbito de la sostenibilidad ambiental y su aportación al desarrollo de soluciones científicas para favorecer la recuperación del Mar Menor.

La resolución de estas ayudas fue publicada por la Fundación Biodiversidad el pasado 30 de junio y contempla un presupuesto global de 11,5 millones de euros para respaldar proyectos innovadores encaminados a reducir el impacto ambiental de la ganadería y contribuir a la mejora del ecosistema de la laguna.

Dentro de ese programa, la Universidad de Murcia participará en investigaciones relacionadas con la valorización y el tratamiento de purines, la recuperación de nutrientes, la reducción de emisiones contaminantes, la ganadería regenerativa y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a una producción ganadera más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Las iniciativas financiadas permitirán, explican fuentes de la UMU, ampliar el conocimiento científico sobre estas materias, desarrollar herramientas innovadoras y facilitar su transferencia al sector ganadero. El objetivo pasa por favorecer la implantación de prácticas con efectos sobre la calidad ambiental de la cuenca vertiente del Mar Menor y contribuir a la recuperación de uno de los espacios naturales más sensibles de la Región de Murcia.

Innovación en la producción porcina

El proyecto con mayor dotación económica será el dedicado a la innovación en producción porcina y ganadería de precisión, con alrededor de 917.000 euros. También destaca la iniciativa sobre ganadería extensiva regenerativa, que contará con 620.000 euros.

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El resto de las ayudas se repartirán entre un proyecto sobre tecnologías sostenibles para la gestión de efluentes porcinos, con unos 304.000 euros; otro centrado en la reducción de la carga contaminante de los purines mediante microalgas, con cerca de 289.000 euros; una investigación sobre biotecnologías aplicadas al tratamiento de purines, con alrededor de 247.000 euros; un proyecto para la recuperación circular de purines destinada a la regeneración del Mar Menor, con unos 200.000 euros; y una iniciativa para obtener biochar (biocarbón) a partir de purines de cerdo, que dispondrá de algo más de 106.000 euros.