Salud anuncia nueva estrategia de cuidados paliativos tras las críticas de Vox por "los parches" del plan actual

El Plan Integral de Cuidados Paliativos de la Región de Murcia cumple veinte años desde que se puso en marcha en 2006, un programa que busca la atención integral a personas con enfermedades avanzadas, progresivas o limitantes, pero que necesita una revisión o actualización con el fin de garantizar una atención digna, integral y de calidad a las personas que afrontan la fase final de su vida. Así lo cree el Grupo Parlamentario Vox, que ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional en este sentido para exigir al Ejecutivo murciano la elaboración de un nuevo plan que incluya mejoras y un refuerzo de la asistencia en los momentos más complicados de la vida.

En este ámbito ya viene trabajando la Consejería de Salud murciana, tal y como informó ayer la consejera Isabel Ayala al ser preguntada por La Opinión: "Estamos trabajando en la nueva estrategia de cuidados paliativos de la Región de Murcia, que se presentará antes de que acabe el año".

Aunque Ayala no adelanta en qué línea irá la mejora en la atención al final de la vida, sí que apunta que buscará dar "una atención más precoz y completa a los usuarios".

Esto no es suficiente para la diputada regional de VOX Eugenia Sánchez, quien denuncia que "el Gobierno regional del PP lleva décadas gestionando la sanidad pública a base de parches, sin planificación alguna", al tiempo que lamenta que el texto actual "no se haya adaptado a los avances médicos y científicos y a las necesidades actuales para garantizar una atención digna, integral y de calidad a las personas en la fase final de la vida".

Sánchez insiste en que acompañar y cuidar a los pacientes y a sus familias en la etapa más difícil y dolorosa de la vida "debe ser una prioridad absoluta de cualquier política sanitaria" y como ejemplo de la "dejadez" que existe recuerda que la Región de Murcia "sigue sin contar con un Plan de Salud actualizado desde 2015, una herramienta esencial para orientar la gestión sanitaria".

Atención al final de la vida

El Plan de Cuidados Paliativos recoge la atención que deben recibir los pacientes con enfermedades avanzadas que se encuentran al final de la vida. Entre las atenciones más habituales destacan los pacientes oncológicos, aunque también se dan casos de insuficiencia cardíaca, respiratoria, renal o hepática avanzada, enfermedades neurológicas degenerativas, demencias avanzadas y pacientes pediátricos con enfermedades crónicas complejas.